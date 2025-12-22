الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي في كأس أمم أفريقيا

زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي في كأس أمم أفريقيا
22 ديسمبر 2025 20:09

 

الدار البيضاء (د ب أ)
فرض منتخب زامبيا التعادل على منافسه مالي بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة في المغرب. لم يستغل منتخب مالي تقدمه بهدف لاسين سينايوكو في الدقيقة 61.
وانتزع منافسه الملقب بالرصاصات النحاسية نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله باستون داكا في الدقيقة 92، ليحصل كل فريق على نقطة. وكان البلال توريه لاعب مالي، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 42 تصدى لها ويلارد موانزا، حارس مرمى زامبيا.
ويستعد منتخب مالي لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثانية أمام المغرب، منظم البطولة، بينما تلتقي زامبيا ضد جزر القمر، وتقام المباراتان يوم الجمعة.

