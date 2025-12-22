مهرجان «ليوا الدولي» يعزّز مكانته ضمن أبرز الوجهات الشتوية



الظفرة (وام)

أكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن مهرجان ليوا الدولي 2026، يشهد إقبالاً كبيراً على فعالياته المتنوعة التي تجمع بين الثقافة، والمغامرة، ورياضة السيارات، والأنشطة الترفيهية والعائلية ضمن تجربة متكاملة تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، وسط الطبيعة في منطقة الظفرة، معززاً مكانته كأحد أبرز الوجهات الشتوية في الدولة ومنطقة الخليج العربي.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن مهرجان ليوا الدولي، المقام حالياً ويستمر حتى الثالث من يناير المقبل، يمنح زوّاره فرصة فريدة لاكتشاف الصحراء من خلال أنشطة وعروض تلبي طموحات الجميع، في محيط تل مرعب، أحد أعلى الكثبان الرملية في الدولة، ويواصل تطوره لتقديم المزيد من التجارب التي تعكس روح التقاليد الحية في منطقة الظفرة.

وأضاف أن المهرجان أصبح احتفالية سنوية بثقافتنا وتقاليدنا ورياضاتنا التراثية ومعالمنا الصحراوية، مستقطباً لمحبّي التخييم والبر والمغامرات وسباقات السرعة بأنواعها، والعائلات من الدولة والمنطقة، ومسلطاً الضوء على المقومات السياحية والثقافية الاستثنائية في منطقة الظفرة، بوصفها وجهة مستدامة نابضة بالحياة.