«باكستان» يتوَّج بكأس آسيا للكريكيت في دبي

«باكستان» يتوَّج بكأس آسيا للكريكيت في دبي
23 ديسمبر 2025 02:07

دبي (الاتحاد)

تُوج منتخب باكستان للكريكيت، بطلاً لكأس آسيا للشباب تحت 19 سنة بنظام T20 التي استضافتها دبي، عقب فوزه الكبير على نظيره الهندي، منافسه التقليدي، بفارق بلغ 191 نقطة في المباراة النهائية، ويُعد هذا اللقب هو الأول لمنتخب باكستان على مستوى فئة الشباب منذ عام 2012.
شارك منتخب الإمارات في البطولة، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الهند وباكستان وماليزيا، ونجح في تحقيق فوز وحيد جاء على حساب منتخب ماليزيا.
وجرت منافسات البطولة على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت في دبي، التي احتضنت أيضاً مراسم التتويج وتكريم اللاعبين والمنتخبات المميزة في ختام الحدث.

