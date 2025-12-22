18 دولة في كأس آسيا للشراع الحديث بالحمرية



علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي الحمرية في مؤتمر صحفي اليوم مشاركة 18 دولة في بطولة كأس آسيا للشباب للشراع الحديث التي ينظمها النادي خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

حضر المؤتمر كل من حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ومحمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومحمد عبيد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، إلى جانب سالم الخيال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وممثلي الجهات الراعية.

قال حميد الشامسي: «استضافة هذا الحدث القاري يأتي ضمن التطور الذي تشهده منظومة رياضة الشراع، بدءا من اعتماد النادي مركزا دوليا للتدريب، مرورا باستضافة وتنظيم بطولات ومعسكرات عربية ودولية، مشيدا بالتعاون المثمر مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الحمرية، إضافة إلى الجهات الراعية «أجمل مكان» و«أساس ستيل».

وأوضح محمد العبيدلي أن تنظيم كأس آسيا للشراع الحديث للشباب يعد محطة مهمة في مسيرة اللعبة، لكونها أول بطولة قارية تُنظم بعد توقف دام 6 سنوات بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الآسيوي للشراع في دولة الإمارات ونادي الحمرية، وقدرتهما على تنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.