هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا

مراكش (رويترز)
سجل لايل فوستر هدف الفوز الرائع من خارج منطقة الجزاء ليقود جنوب أفريقيا للفوز 2-1 على أنجولا في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم في مراكش اليوم الاثنين، وهي المرة الأولى التي يفوزون فيها بمباراتهم الافتتاحية في النهائيات القارية منذ 21 عاماً.
كما تم إلغاء هدف لجنوب أفريقيا، وسددت كرة في العارضة لتستحق فوزاً صعباً بعدما أتيحت لأنجولا فرص عدة، وربما تتحسر على خروجها دون نقاط من المباراة.
تقدمت جنوب أفريقيا في الدقيقة 21 عندما أظهر أوسوين أبوليس مهارة رائعة داخل المنطقة ليضع الكرة في الزاوية السفلية للمرمى، لكن أنجولا عادلت النتيجة قبل الاستراحة عندما لمس شو ركلة فريدي الحرة ليحول الكرة إلى الشباك.
لكن لحظة الفوز جاءت في الدقيقة 79 عندما سدد فوستر لاعب بيرنلي كرة من مسافة 20 متراً ببراعة في الزاوية العليا للشباك ليمنح أصحاب الميدالية البرونزية قبل عامين بداية إيجابية لحملتهم.