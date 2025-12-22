الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا

هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا
22 ديسمبر 2025 23:34

 
مراكش (رويترز)

سجل لايل فوستر هدف الفوز الرائع من خارج منطقة الجزاء ليقود جنوب أفريقيا للفوز 2-1 ​على أنجولا في مستهل مشوارهما ‌بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 ​لكرة القدم في ⁠مراكش ‌اليوم الاثنين، وهي المرة الأولى التي يفوزون فيها بمباراتهم الافتتاحية في النهائيات القارية منذ 21 ⁠عاماً.
كما تم إلغاء هدف لجنوب ⁠أفريقيا، وسددت كرة في العارضة لتستحق فوزاً صعباً بعدما أتيحت ​لأنجولا فرص عدة، وربما تتحسر على خروجها دون نقاط من المباراة.
تقدمت جنوب أفريقيا في الدقيقة 21 عندما ​أظهر أوسوين أبوليس مهارة ‍رائعة داخل المنطقة ليضع الكرة في الزاوية السفلية للمرمى، لكن أنجولا عادلت النتيجة قبل ‍الاستراحة عندما لمس ⁠شو ركلة فريدي الحرة ​ليحول الكرة إلى الشباك.
لكن لحظة الفوز ​جاءت في الدقيقة 79 عندما ‍سدد فوستر لاعب بيرنلي كرة من مسافة 20 متراً ببراعة في الزاوية العليا للشباك ليمنح أصحاب الميدالية البرونزية قبل عامين ‌بداية إيجابية لحملتهم.

كأس الأمم الأفريقية
المغرب
منتخب جنوب أفريقيا
انجولاالشباك السنغالية
منتخب أنجولا
