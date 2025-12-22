هدف فوستر الرائع يقود جنوب أفريقيا للفوز على أنجولا



مراكش (رويترز)



سجل لايل فوستر هدف الفوز الرائع من خارج منطقة الجزاء ليقود جنوب أفريقيا للفوز 2-1 ​على أنجولا في مستهل مشوارهما ‌بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 ​لكرة القدم في ⁠مراكش ‌اليوم الاثنين، وهي المرة الأولى التي يفوزون فيها بمباراتهم الافتتاحية في النهائيات القارية منذ 21 ⁠عاماً.

كما تم إلغاء هدف لجنوب ⁠أفريقيا، وسددت كرة في العارضة لتستحق فوزاً صعباً بعدما أتيحت ​لأنجولا فرص عدة، وربما تتحسر على خروجها دون نقاط من المباراة.

تقدمت جنوب أفريقيا في الدقيقة 21 عندما ​أظهر أوسوين أبوليس مهارة ‍رائعة داخل المنطقة ليضع الكرة في الزاوية السفلية للمرمى، لكن أنجولا عادلت النتيجة قبل ‍الاستراحة عندما لمس ⁠شو ركلة فريدي الحرة ​ليحول الكرة إلى الشباك.

لكن لحظة الفوز ​جاءت في الدقيقة 79 عندما ‍سدد فوستر لاعب بيرنلي كرة من مسافة 20 متراً ببراعة في الزاوية العليا للشباك ليمنح أصحاب الميدالية البرونزية قبل عامين ‌بداية إيجابية لحملتهم.