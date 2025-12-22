الغرافة يفوز على الوحدة بهدف في «نخبة آسيا»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الغرافة فوزه الثاني في منافسات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة على حساب الوحدة بهدف دون رد، وألحق الغرافة الخسارة الأولى بالعنابي بعد خمس مباريات دون هزيمة.

رفع الغرافة رصيده إلى ست نقاط ليعيد الآمال في الصعود للدور المقبل، فيما توقف رصيد الوحدة الذي ضمن الصعود عند 13 نقطة، سجل هدف المباراة جونارسون في الدقيقة 87 ليأتي هدف الفوز في الوقت القاتل بعد استمرار التعادل طوال اللقاء.

شهدت المباراة طرد حارس الوحدة محمد الشامسي الذي تسبب في ضربة جزاء للغرافة أهدرها ياسين الإبراهيمي في الدقيقة 57، كما شهد اللقاء طرد دامى تراوري لاعب الغرافة، وتقاسم الفريقان السيطرة على المباراة وحاول الوحدة تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة لتنتهي المباراة بفوز الغرافة بهدف دون رد.