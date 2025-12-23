التعقيدات المالية تلغي الحلم الإيطالي على الأراضي الأسترالية!

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسمياً إلغاء خطة إقامة مباراة ميلان أمام كومو خارج إيطاليا، بعدما تقرر بشكل نهائي عدم لعب اللقاء الذي مقرراً في 8 فبراير المقبل بمدينة بيرث الأسترالية، بعد أشهر طويلة من المفاوضات المكثفة مع الجهات الكروية المحلية والدولية.

وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي أن المشروع، الذي كان سيُسجل سابقة تاريخية بإقامة مباراة رسمية في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى خارج حدود القارة، لن ير النور بسبب «مخاطر مالية وشروط تنظيمية معقدة لا يمكن احتواؤها».

وكانت الفكرة قد طُرحت في الأساس بسبب استحالة إقامة المباراة على ملعب سان سيرو، نتيجة تعارض الموعد مع مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تتمحور فعالياتها حول ملعب «جوزيبي مياتزا». وعلى إثر ذلك، سعت الرابطة إلى حل استثنائي بنقل اللقاء إلى أستراليا.

وأكدت الرابطة أنها حصلت بالفعل على موافقات رسمية من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وجميع أندية الدوري الإيطالي العشرين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، غير أن العقبة الحاسمة جاءت من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي رفض منح التصريح النهائي بسبب ما وصفه ب«المخاطر المالية المحتملة على حكومة ولاية غرب أستراليا والرابطة الإيطالية».

وبحسب تقديرات الرابطة، كان من المتوقع أن تحقق المباراة عائدات تصل إلى 280 مليون دولار، من حيث الترويج الإعلامي والاقتصادي لمنطقة غرب أستراليا، وهو ما جعل المشروع محط اهتمام عالمي واسع منذ أبريل الماضي، حيث تصدرت بيرث عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا.

وفي بيان مشترك، أوضحت الرابطة وحكومة غرب أستراليا أن قرار الإلغاء جاء باتفاق متبادل، حفاظاً على عدم تعريض أي طرف لمخاطر مالية غير مقبولة، خاصة مع تعقيدات اللحظات الأخيرة والشروط الإضافية المفروضة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الرياضة والترفيه في غرب أستراليا ريتا سافيّوتي أن الحكومة كانت متحمسة لاستضافة «حدث عالمي غير مسبوق»، لكنها شددت على أن سلامة المال العام كانت أولوية قصوى، مشيرة إلى أن المشروع لم يُكلف الولاية أي خسائر مالية فعلية.

وبدوره، عبّر رئيس رابطة الدوري الإيطالي إيتسيو سيمونيلي عن أسفه لإلغاء المشروع، معتبراً أن ما حدث يمثل «فرصة ضائعة لنمو كرة القدم الإيطالية عالمياً»، وحرماناً لجماهير الدوري في الخارج من حلم مشاهدة فرقهم المفضلة عن قرب.

ويبقى السؤال المطروح الآن: أين ستُقام مواجهة ميلان وكومو؟ وهو ملف لا يزال مفتوحاً في انتظار حل بديل داخل الأراضي الإيطالية.