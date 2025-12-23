الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مزاد بين يوفنتوس ونيوكاسل.. إنتر يفتح باب الرحيل أمام فراتيسي

مزاد بين يوفنتوس ونيوكاسل.. إنتر يفتح باب الرحيل أمام فراتيسي
23 ديسمبر 2025 09:18

معتز الشامي (أبوظبي)
أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي إنتر ميلان حسم موقفه بشأن مستقبل لاعب الوسط الدولي دافيدي فراتيسي، بعدما قرر إدراجه على قائمة البيع، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن بشرط واحد واضح، كصفقة بيع نهائي فقط، وبقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو.
فراتيسي، البالغ من العمر 26 عاماً، بات مرشحاً لمغادرة إنتر في يناير أو الصيف المقبل، بعدما تغيّرت قناعة النادي تجاهه مقارنته بالموسم الماضي، حين كان غير مطروح للبيع. ووفقاً لـ«لاجازيتا ديللو سبورت» و«سكاي سبورت إيطاليا»، فإن إدارة «النيراتزوري» باتت منفتحة على العروض التي تلبّي شرطها المالي.
بينما الاهتمام الأبرز يأتي من يوفنتوس، حيث أكدت التقارير اجتماع وكيل اللاعب بيبي ريزو مع مسؤولي «السيدة العجوز»، ما يعكس جدية الاهتمام، وفي المقابل، لا يزال نيوكاسل يونايتد يراقب الوضع، لكنه لم يحسم تحركه بعد.
ويُفضّل فراتيسي البقاء في الدوري الإيطالي لتفادي صعوبات التأقلم خارجياً، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية، ورغم انفتاح إنتر على فكرة صفقة تبادلية مع يوفنتوس، تتضمن الفرنسي كيفرين تورام، فإن موقف «البيانكونيري» يبدو رافضاً للتفريط في لاعبه، ما يجعل الحسم مرهوناً بعرض نقدي مباشر.

أخبار ذات صلة
«الصليبي» يهدد مشاركة مينامينو في «المونديال»
للمرة الثالثة.. نابولي «سوبر إيطاليا»!
إنتر ميلان
يوفنتوس
نيوكاسل
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
22 ديسمبر 2025
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
الرياضة
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
اليوم 12:10
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
الترفيه
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
اليوم 12:05
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
الرياضة
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
اليوم 11:52
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
الرياضة
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©