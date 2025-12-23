مزاد بين يوفنتوس ونيوكاسل.. إنتر يفتح باب الرحيل أمام فراتيسي

معتز الشامي (أبوظبي)

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي إنتر ميلان حسم موقفه بشأن مستقبل لاعب الوسط الدولي دافيدي فراتيسي، بعدما قرر إدراجه على قائمة البيع، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن بشرط واحد واضح، كصفقة بيع نهائي فقط، وبقيمة لا تقل عن 30 مليون يورو.

فراتيسي، البالغ من العمر 26 عاماً، بات مرشحاً لمغادرة إنتر في يناير أو الصيف المقبل، بعدما تغيّرت قناعة النادي تجاهه مقارنته بالموسم الماضي، حين كان غير مطروح للبيع. ووفقاً لـ«لاجازيتا ديللو سبورت» و«سكاي سبورت إيطاليا»، فإن إدارة «النيراتزوري» باتت منفتحة على العروض التي تلبّي شرطها المالي.

بينما الاهتمام الأبرز يأتي من يوفنتوس، حيث أكدت التقارير اجتماع وكيل اللاعب بيبي ريزو مع مسؤولي «السيدة العجوز»، ما يعكس جدية الاهتمام، وفي المقابل، لا يزال نيوكاسل يونايتد يراقب الوضع، لكنه لم يحسم تحركه بعد.

ويُفضّل فراتيسي البقاء في الدوري الإيطالي لتفادي صعوبات التأقلم خارجياً، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية، ورغم انفتاح إنتر على فكرة صفقة تبادلية مع يوفنتوس، تتضمن الفرنسي كيفرين تورام، فإن موقف «البيانكونيري» يبدو رافضاً للتفريط في لاعبه، ما يجعل الحسم مرهوناً بعرض نقدي مباشر.