لعنة عيد الميلاد ولقب البريميرليج.. أرسنال في مفترق الطرق!

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل أرسنال فترة أعياد الميلاد متصدراً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن التاريخ ليس في صفهم، حيث أظهر التاريخ أن تصدر الفريق في أعياد الميلاد غالباً ما يتبعه خيبة أمل في نهاية الموسم، وتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26 في عيد الميلاد للمرة الثالثة في 4 سنوات، في حين أنها المرة الخامسة بشكل عام التي يتصدر فيها أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز، في يوم عيد الميلاد، إلا أنه من المثير للقلق أنه في كل من تلك المناسبات الأربع الماضية فشل في رفع كأس البريميرليج في شهر مايو.

وكانت المرة الأولى في موسم 2002/2003 عندما تصدر أرسنال، بصفته حامل اللقب، الترتيب مرة أخرى لكنه خسر اللقب لصالح مانشستر يونايتد. ثم في موسم 2007/2008 حيث تراجع أرسنال ليحتل المركز الثالث، بينما توّج مانشستر يونايتد باللقب مجدداً.

وتحت قيادة المدرب الحالي ميكيل أرتيتا، يعد هذا العام هو المرة الثالثة التي يتصدر فيها أرسنال الترتيب في يوم عيد الميلاد. ففي موسم 2022/23 والموسم الذي تلاه، كان أرسنال متصدراً، لكن في كلتا المرتين تجاوزه مانشستر سيتي، أقرب منافسيه هذا الموسم، بفارق نقطتين، وفي المرات الأربع الأخيرة التي تم فيها تجاوز المتصدرين في فترة أعياد الميلاد، كان مانشستر سيتي هو من عاد من الخلف ليتوج بطلاً.

وكان السيتي متأخراً بـ 4 نقاط عن ليفربول في موسم 2018/19، وبـ8 نقاط عن ليفربول في موسم 2020/21، و5 نقاط عن ليفربول في موسم 2022/23.

وفي موسم 2023/24، كان أرسنال متقدماً بـ6 نقاط على مانشستر سيتي في عيد الميلاد، لكنه أنهى الموسم متأخراً بنقطتين في مايو. فهل ستكون المحاولة الثالثة ناجحة لأرتيتا؟

وكان صعود مانشستر سيتي من المركز الخامس في موسم 2023/24 المرة الرابعة التي يتوج فيها فريق خارج المراكز الأربعة الأولى في يوم عيد الميلاد بطلاً في نهاية الموسم، فيما يعود الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها من الصدارة في عيد الميلاد قبل الفوز بلقب البريميرليج يعود إلى أرسنال، الذي كان متأخراً بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد في موسم 1997/98 .

على الجانب الآخر، يعود الرقم القياسي غير المرغوب فيه لأدنى مركز نهائي لفريق كان يتصدر في عيد الميلاد إلى أستون فيلا، الذي تراجع إلى المركز السادس في موسم 1998/99، ويشير التاريخ إلى أن ما يزيد قليلاً عن نصف الفرق المتصدرة في فترة أعياد الميلاد تفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي 17 موسماً من أصل 33 موسماً كاملاً للدوري الإنجليزي الممتاز (حقبة البريميرليج) حتى الآن، فاز الفريق المتصدر في 25 ديسمبر باللقب، بينما في المواسم الـ 16 الأخرى لم يحالفه الحظ، ويقف أرسنال الآن على مفترق طرق، بين الانضمام إلى هذه المجموعة الفائزة بالنهاية، أو ترسيخ عقدة عيد الميلاد .