السجل الكارثي في غياب فرنانديز يهدد «الشياطين».. أموريم في ورطة!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يغب برونو فرنانديز سوى عن 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان عدد قليل جداً منها بسبب الإصابة، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قبل نحو 6 سنوات، في يناير 2020، وسجل اللاعب الدولي البرتغالي دقائق لعب أكثر من أي لاعب محترف آخر على أعلى مستوى في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة.

لكن يبدو أن يونايتد سيضطر إلى الاستغناء عن قائده الملهم، لمدة شهر على الأقل، بعد إصابته في أوتار الركبة في خسارة الفريق 2-1 أمام أستون فيلا، ويملك مانشستر سجلاً سلبياً بنسبة 100% في البريميرليج تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم في غياب فرنانديز (خسارتان في مباراتين). وفي المجمل، فاز الفريق في 3 مباريات من أصل 9 مباريات غاب عنها فرنانديز، وتعادل في واحدة، وخسر 5 مواجهات، فما هي مباريات البريميرليج التسع التي غاب عنها فرنانديز منذ انضمامه إلى مان يونايتد، وكيف كان أداء الفريق من دونه؟

** وولفرهامبتون 1-2 مان يونايتد (مايو 2021)

أجرى أولي جونار سولشاير تغييرات في تشكيلته للمباراة الأخيرة من موسم 2020/21، وهي مباراة تحصيل حاصل على ملعب مولينيو، وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثاني بفارق كبير عن مان سيتي، ليصبح أول فريق منذ أرسنال (دوري اللاهزيمة) ينهي الموسم دون هزيمة خارج أرضه (وإن كان ذلك في الغالب خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كورونا)، وأراح سولشاير عدداً من اللاعبين الأساسيين، بمن فيهم فرنانديز، استعداداً لنهائي الدوري الأوروبي. لسوء الحظ، لم يؤت ذلك ثماره المرجوة، حيث خسر الفريق بركلات الترجيح أمام فياريال بقيادة أوناي إيمري.

** مان يونايتد 3-1 بيرنلي (ديسمبر 2021)

تسبب تراكم البطاقات الصفراء في إبعاد صانع الألعاب البرتغالي عن المشاركة في مباراة بيرنلي في المباراة الأخيرة لمان يونايتد في عام 2021، وكانت هذه فترة صعبة بالنسبة لمان يونايتد، حيث كان رالف رانجنيك لا يزال يحاول التأقلم مع المهمة بعد إقالة سولشاير، لكنهم مع ذلك حققوا فوزاً روتينياً على بيرنلي.

** مان يونايتد 3-2 توتنهام (مارس 2022)

المرض، وليس الإصابة، هو ما حرم فيرنانديز من فرصة المشاركة ضد توتنهام في مارس 2022، وأبقت النقاط الثلاث يونايتد ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكن توتنهام هو من تأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم بشكل أقوى بكثير.

** أستون فيلا 3-1 مان يونايتد (نوفمبر 2022)

كان الإنذار الذي حصل عليه في الوقت بدل من الضائع أمام وستهام هو الإنذار الخامس لفرنانديز في موسم 2022-23، ما أدى إلى استبعاده من رحلة إلى فيلا بارك، نهاية الأسبوع التالي، وكانت بداية أوناي إيمري مثالية ضد يونايتد بقيادة إريك تين هاج، الذي عانى من أجل خلق فرص لقائده رونالدو في غياب فيرنانديز، وكانت هذه أول هزيمة لمان يونايتد على ملعب فيلا بارك منذ 27 عاماً. وقد تكررت هذه الهزيمة عندما تم استبدال فيرنانديز مصاباً هذا الموسم.

** ليفربول 0-0 مان يونايتد (ديسمبر 2023)

أدى الإيقاف الثالث بسبب البطاقة الصفراء إلى إبعاد قائد فريق تين هاج، عن رحلة بالغة الأهمية إلى ملعب أنفيلد، وهيمن فريق يورجن كلوب على المباراة، لكن يونايتد كان صامداً وحافظ على نظافة شباكه وهو أمر ليس سيئاً، بالنظر إلى أنهم استقبلوا 7 أهداف في زيارتهم الأخيرة إلى ليفربول قبل 9 أشهر.

** كريستال بالاس 4-0 مان يونايتد (مايو 2024)

باستثناء الإصابة التي أبعدت فيرنانديز عن مباراة توتنهام، لم يغب اللاعب عن أي مباراة في البريميرليج بسبب الإصابة في السنوات الأربع الأولى له كلاعب في مان يونايتد، لكن أبعدته إصابة في الركبة عن مباراة فريقه ضد سيلهرست بارك في المراحل الأخيرة من موسم 2023-2024، حيث تلقى يونايتد هزيمة قاسية بنتيجة 4-0.

** مان يونايتد 0-1 أرسنال (مايو 2024)

حرمت إصابة الركبة نفسها فيرنانديز من فرصة المشاركة أمام أرسنال الساعي للفوز باللقب في نهاية الأسبوع التالي، وواصل فريق ميكيل أرتيتا، سعيه نحو اللقب حتى نهاية الأسبوع الأخير، محققاً فوزاً صعباً على ملعب أولد ترافورد، وفشل يونايتد في الفوز أو التسجيل أو خلق الفرص في غياب فيرنانديز، فيما أنه يبدو نمطاً متكرراً.

** مان يونايتد 0-2 نيوكاسل (ديسمبر 2024)

أدى حصول فيرنانديز على البطاقة الحمراء الثالثة في موسم 2024-2025، خلال الهزيمة خارج أرضه أمام وولفرهامبتون، إلى إيقافه عن مباراة نيوكاسل، واستحق الأخير النقاط الثلاث التي حصل عليها في ملعب أولد ترافورد. كانت هذه الخسارة الخامسة لمان يونايتد في آخر 6 مباريات له في البريميرليج، في بداية كارثية لأموريم.

** برينتفورد 4-3 مان يونايتد (مايو 2024)

أراح أموريم اللاعبين الأساسيين استعداداً للمراحل الأخيرة الحاسمة من الدوري الأوروبي، حيث وضع فيرنانديز على دكة البدلاء «للمرة الأولى» والوحيدة حتى الآن، وأشاد المدرب البرتغالي بأداء الفريق الشاب الذي تم تدويره في مباراة برينتفورد، لكنهم مع ذلك خرجوا خاليي الوفاض في مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف.