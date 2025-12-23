الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

للمرة الثالثة.. نابولي «سوبر إيطاليا»!

للمرة الثالثة.. نابولي «سوبر إيطاليا»!
23 ديسمبر 2025 09:46

الرياض (رويترز) 
توج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بعد فوزه على بولونيا 2-صفر في الرياض، بفضل ثنائية ديفيد نيريس التي منحت بطل الدوري انتصاراً مستحقاً على ​بطل كأس إيطاليا الذي بدا بلا أنياب.
وافتتح نيريس التسجيل قبل ست دقائق من ‌نهاية الشوط الأول بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة، ثم أضاف الهدف الثاني في ​الدقيقة 57. ولم ينجح بولونيا في العودة بالنتيجة، فيما ⁠أهدر نابولي ‌عدة فرص كانت كفيلة بتوسيع الفارق.
وقال ماتيو بوليتانو مهاجم نابولي لشبكة ميدياست: "جئنا إلى هنا بصفتنا أبطال إيطاليا، وكنا نرغب في الفوز بهذه الكأس، وقد أظهرنا ذلك بأداء رائع، كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا سعداء بالفوز".
نابولي، الذي تفوق ⁠على حامل اللقب ميلان 2-صفر في قبل النهائي يوم الخميس، ⁠أحرز كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2014، بينما فشل بولونيا، الذي أطاح بإنتر ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 يوم الجمعة، في أول محاولة ​له للتتويج باللقب.
وبدأ نابولي المباراة بفرصة مبكرة عبر إيلجيف إلماس الذي سدد بعيداً من مسافة قريبة، قبل أن يتألق حارس بولونيا فيدريكو رافاليا في التصدي لتسديدة سكوت مكتوميناي العرضية، فيما واصل نابولي ضغطه على مرمى منافسه الذي عانى لصناعة أي فرصة.
وحاول ليوناردو سبينازولا التسجيل لصالح نابولي، لكن الحارس تصدى لتسديدته ​قبل أن يبعد لويس فيرجسون الخطر، ‍إلى أن جاء الهدف الافتتاحي الذي كان يستحق الانتظار.
نيريس يسجل هدفاً رائعاً استلم نيريس رمية تماس قبل أن يتوغل وسط ارتباك دفاعي من بولونيا، ليجد المساحة والوقت ويسدد كرة قوية من خارج المنطقة في الزاوية العليا. وبعد الاستراحة، ‍واصل الحارس رافاليا تألقه بتصديه لمحاولة من راسموس هويلوند وأبعد رأسية ⁠أمير رحماني من ركلة ركنية، قبل أن يسجل ​نيريس الهدف الثاني مستغلاً تمريرة ضعيفة من رافاليا إلى جون لوكومي، ليقطع الكرة ويسددها في الشباك.
وأتيحت فرص أخرى لنابولي لتعزيز ​النتيجة، بينما بدا بولونيا عاجزاً عن إيجاد حلول، في وقت كان المدرب أنطونيو ‍كونتي ومقاعد البدلاء في نابولي يستعدون للاحتفال قبل صفارة النهاية بوقت طويل.
وأضاف بوليتانو "كونتي قائدنا ونسير خلفه حتى الموت. الآن نحتفل، وبعدها سنفكر في البطولة".
كانت هذه النسخة الثالثة من كأس السوبر الإيطالية بالشكل الجديد بمشاركة أربعة فرق، لكن رئيس الدوري الإيطالي إزيو سيمونيلي ألمح إلى أنها قد تكون الأخيرة.
وقال سيمونيلي لشبكة ‌ميدياست قبل المباراة "ربما في العام المقبل سنعود إلى الروح الأصلية لكأس السوبر الإيطالية بمباراة واحدة".

