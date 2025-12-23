مهرجان خورفكان البحري يطلق النسخة الثالثة الجمعة

فيصل النقبي (خورفكان)

اكتملت استعدادات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لانطلاق مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثالثة، والذي تبدأ فعالياته يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 4 يناير 2026، على شاطئ خورفكان، بمشاركة واسعة تمثل 9 دول.

ويُنظم المهرجان، بالتعاون مع قناة الشرقية من كلباء، في إطار حرص الجهات المنظمة على تقديم تظاهرة بحرية متكاملة، تجمع بين الرياضات البحرية والتراث البحري الأصيل، وتعكس المكانة السياحية والبحرية التي تتمتع بها مدينة خورفكان.

ويشهد المهرجان مشاركة إماراتية، بجانب دول قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، وزنجبار، والهند، وإيران، والعراق، في تظاهرة بحرية تراثية ورياضية تعكس عمق العلاقات الثقافية والبحرية بين الشعوب المشاركة.

ويتضمن المهرجان سلسلة من الفعاليات البحرية، والأنشطة التراثية، والعروض الشعبية، إلى جانب برامج رياضية وترفيهية مصاحبة تستهدف مختلف فئات المجتمع، في أجواء احتفالية تسلط الضوء على تاريخ خورفكان البحري وإرثها المتجذر في ذاكرة المكان والإنسان.

ويهدف مهرجان خورفكان البحري إلى إبراز الموروث البحري الأصيل لدولة الإمارات، وتعزيز الحراك السياحي والثقافي في مدينة خورفكان، إضافة إلى ترسيخ قيم التواصل الحضاري والتبادل الثقافي بين الدول المشاركة، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في دعم الفعاليات التراثية والرياضية المستدامة.