الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أمم أفريقيا 2025».. «الفراعنة» يكسرون الصيام بعد 4 سنوات

«أمم أفريقيا 2025».. «الفراعنة» يكسرون الصيام بعد 4 سنوات
23 ديسمبر 2025 10:29

أغادير (د ب أ)
قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى الفوز على زيمبابوي 1/2، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم. وجاء هذا الفوز ليكون الأول للفريق في البطولة منذ فوزه على المغرب في دور الثمانية بنسخة عام 2021، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في المباريات التالية حتى نهاية مشواره في أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار بدور الستة عشر، مكتفياً بالتفوق بضربات الترجيح على الكاميرون في قبل نهائي نسخة 2021، والتعادل في ثلاث مباريات بدور المجموعات بالنسخة الماضية، ثم الخسارة بضربات الترجيح بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر في النسخة الماضية.
وكان منتخب زيمبابوي قد تقدم في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، ثم أدرك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 64.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي فاز خلالها جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها.
ويلتقي منتخب مصر يوم 26 من الشهر الجاري مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع نظيره الأنجولي بالجولة ذاتها.

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. دور محوري لعمورة في الحلم الجزائري
صلاح.. رقصة الوداع والبحث عن التاج المفقود!
كأس أمم أفريقيا
محمد صلاح
عمر مرموش
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
22 ديسمبر 2025
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
الرياضة
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
اليوم 12:10
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
الترفيه
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
اليوم 12:05
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
الرياضة
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
اليوم 11:52
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
الرياضة
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©