«أمم أفريقيا 2025».. «الفراعنة» يكسرون الصيام بعد 4 سنوات

أغادير (د ب أ)

قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى الفوز على زيمبابوي 1/2، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم. وجاء هذا الفوز ليكون الأول للفريق في البطولة منذ فوزه على المغرب في دور الثمانية بنسخة عام 2021، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في المباريات التالية حتى نهاية مشواره في أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار بدور الستة عشر، مكتفياً بالتفوق بضربات الترجيح على الكاميرون في قبل نهائي نسخة 2021، والتعادل في ثلاث مباريات بدور المجموعات بالنسخة الماضية، ثم الخسارة بضربات الترجيح بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر في النسخة الماضية.

وكان منتخب زيمبابوي قد تقدم في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، ثم أدرك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي فاز خلالها جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة نفسها.

ويلتقي منتخب مصر يوم 26 من الشهر الجاري مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع نظيره الأنجولي بالجولة ذاتها.