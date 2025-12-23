الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أمم أفريقيا 2025».. مدرب «الفراعنة» يشكو قلة التركيز

«أمم أفريقيا 2025».. مدرب «الفراعنة» يشكو قلة التركيز
23 ديسمبر 2025 10:38

أغادير (رويترز)
قال حسام حسن مدرب منتخب مصر، إن قلة التركيز كانت سبباً في إهدار الفريق للفرص أمام زيمبابوي خلال الفوز 2-1 في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في ​كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمغرب أمس الاثنين.
وتقاسمت ‌مصر صدارة المجموعة مع جنوب أفريقيا ​بثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوز ⁠كل ‌منهما 2-1 على زيمبابوي وأنجولا على الترتيب أمسٍ.
وحوّلت مصر، بطلة القارة سبع مرات في رقم تاريخي، تأخرها بهدف برينس دوبي ⁠في الشوط الأول للفوز بثنائية عمر ⁠مرموش، ومحمد صلاح في الشوط الثاني.
وأضاف حسن في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «اللاعبون صعبوا الأمور على ​أنفسهم بعد استقبال الهدف عكس سير اللعب، وغياب التوفيق، وضعف التركيز أمام المرمى تسببا في إهدار فرص محققة في أول 15 دقيقة من المباراة».
وأكد أن هدف ​التقدم منح ثقة كبيرة ‍للمنافس ورفع الحالة المعنوية للاعبيه، ومنحهم الكثير من الطاقة الإيجابية للقتال على كل كرة.
وشدد هداف مصر التاريخي على أن الفريق ‍سيطر تماماً على المباراة، وأن الجهاز ⁠الفني واللاعبين خرجوا ​بالعديد من الدروس المستفادة من اللقاء.
واختتم حسن تصريحاته بأنه توقع صعوبة ​المجموعة، ورغبة كل المنتخبات الأربعة في المنافسة على ‍التأهل للدور الثاني. وأكد أنه جاء للمغرب من أجل المنافسة على اللقب مع العديد من المنتخبات الأخرى المرشحة.
وتستعد مصر لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من المجموعة يوم ‌الجمعة المقبل.

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. دور محوري لعمورة في الحلم الجزائري
صلاح.. رقصة الوداع والبحث عن التاج المفقود!
حسام حسن
منتخب مصر
كأس أمم أفريقيا
محمد صلاح
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
22 ديسمبر 2025
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
الرياضة
مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!
اليوم 12:10
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
الترفيه
نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات
اليوم 12:05
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
الرياضة
6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!
اليوم 11:52
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
الرياضة
جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©