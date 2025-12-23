مسابقات رابطة المحترفين تنضم إلى «فوتبول مانجر 2026»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة سبورتس انتراكتيف، أن مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية «دوري أدنوك للمحترفين – كأس مصرف أبوظبي الإسلامي – كأس سوبر إعمار» باتت مرخصةً بالكامل وقابلة للعب لأول مرة في إصدار فوتبول مانجر 2026.

وتوجد مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، وهي مسابقات عالية المستوى من كرة القدم الاحترافية في الإمارات منذ تأسيس الرابطة عام 2008، في اللعبة مع ترخيص كامل. ويتضمن هذا الأمر شارات النادي الرسمية والأطقم وصور اللاعبين، ما يوفر تجربة مميزة تحاكي الأجواء التنافسية للملاعب الإماراتية.

وتم إطلاق لعبة فوتبول مانجر 2026 حول العالم في 4 نوفمبر على منصات متعددة، وهو أول إصدار يعمل على محرك جديد يوفر ميزات إدارية محسنة، وواجهة أذكى وأسهل في الاستخدام، وتجربة غامرة لتفاصيل يوم المباراة تجعل إدارة الفريق أكثر واقعية.

جدير بالذكر أن دوري أدنوك للمحترفين يتألف من 14 نادياً من جميع أنحاء الإمارات، ويُعد أحد أقوى الدوريات التنافسية في آسيا، إذ يضم أفضل المواهب المحلية إلى جانب نجوم عالميين من المغرب وكوريا الجنوبية ومصر وصربيا وغير ذلك.

قال ريتشارد ترافورد مدير تطوير الأعمال في شركة سبورتس انتراكتيف: «يسعدنا الترحيب بمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية في مجموعتنا».

وأضاف: «كان من الرائع العمل مع الفريق حتى الآن، ونتطلع حقاً إلى رؤية ما يمكننا تحقيقه داخل اللعبة وخارجها مع شريكنا المرخص الأول في المنطقة».

بدوره، قال مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، إن إضافة منافساتنا إلى إحدى أشهر ألعاب إدارة كرة القدم تدعم حضور مسابقات الرابطة على الصعيد العالمي.

وأوضح أن تلك الشراكة ستفتح المجال أمام جمهور أوسع من محبي كرة القدم، وستوفر للجماهير تجربة رقمية، تعكس المعايير الاحترافية العالية التي نراها على أرض الملعب.

ويمكن للجماهير الراغبة بخوض التجربة، الاستمتاع باللعبة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، أو تحميل التطبيق من خلال المنصات المخصصة.