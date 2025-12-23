الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الصليبي» يهدد مشاركة مينامينو في «المونديال»

«الصليبي» يهدد مشاركة مينامينو في «المونديال»
23 ديسمبر 2025 10:46

طوكيو (رويترز)
باتت مشاركة الدولي الياباني تاكومي مينامينو في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل محل شك، بعد أن أكد ناديه موناكو تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته ​اليسرى.
وتعرض لاعب الوسط (30 عاماً) للإصابة أثناء ‌مشاركته في فوز موناكو على أوكسير 2-​1 في كأس فرنسا يوم ⁠الأحد ‌الماضي.
وقال موناكو في بيان له: "تعرض لاعب الوسط تاكومي مينامينو لإصابة في ركبته اليسرى. كشفت الفحوصات الطبية عن وجود تمزق ⁠في الرباط الصليبي الأمامي".
وعادة ما تتسبب ⁠إصابات الرباط الصليبي في غياب اللاعبين عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، ​مما يعني أنه من غير المرجح أن يتعافى مينامينو في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 ​يونيو إلى 19 ‍يوليو 2026.
وتخوض اليابان غمار كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا وتونس وأحد المتأهلين من الملحق العالمي. ‍
ومن المقرر أن تكون مباراتها الافتتاحية ⁠في 14 يونيو ​ضد هولندا في دالاس.
وتُعد إصابة مينامينو ضربة قوية لليابان، إذ ​شارك لاعب ليفربول السابق في 73 مباراة وسجل ‍26 هدفاً مع منتخب بلاده.
وسيؤثر غيابه أيضاً على موسم موناكو الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الفرنسي، ويستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في مرحلة ‌الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل. 

