قطر تفتح آفاق «الاحترافية الجديدة» باتفاقية تعاون مع «الفيفا»

الدوحة (د ب أ)

أكد جاسم بن راشد البوعينين، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ودوري نجوم قطر، أن تمديد اتفاقية التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمثل خطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة القائمة بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تغطي مجالات حيوية تشمل التطوير الفني والإداري، مع استثمار الشغف الكبير باللعبة في المنطقة، لتعزيز قيم السلام والمبادئ النبيلة التي تحملها كرة القدم للعالم أجمع.

وأعلن فيفا عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين، تفاصيل اتفاقية التعاون التي جرت باستاد لوسيل قبيل انطلاق نهائي كأس العرب قطر 2025 بين منتخبي الأردن والمغرب، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر، والذكرى الثالثة لنهائي مونديال 2022 التاريخي.

وتهدف هذه الشراكة المتجددة إلى الارتقاء بمعايير إدارة الأندية القطرية في الدرجتين الأولى والثانية، وتحسين سبل تسيير شؤونها الإدارية والاحترافية، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لجعل كرة القدم لعبة عالمية تتيح فرص التنافس العادل للجميع.

من جانبه، أعرب جياني إنفانتينو رئيس فيفا عن سعادته بتعزيز هذا التعاون، موجهاً الشكر لرئيس اتحاد الكرة القطري، وفريق العامل الخاص به على التنظيم الاستثنائي لفعاليات الاتحاد الدولي الكبرى خلال العام الجاري، والتي شملت كأس العرب وكأس القارات للأندية وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، مؤكداً أن العمل المشترك سيركز على البرامج التعليمية وتبادل المعارف، بالإضافة إلى دعم الصحة العامة والنفسية للاعبين واللاعبات، لضمان ازدهار المنظومة الكروية في بيئة تنافسية ومستدامة.

وتتجاوز هذه الاتفاقية الجوانب النظرية لتشمل تطبيقاً عملياً لمشاريع تعليمية مخصصة لمديري ووكلاء الأندية، ما يعزز من مكانة قطر مساهماً رئيساً في العصر الذهبي لكرة القدم العالمية للأندية، بفضل التزامها بالابتكار وريادتها في استضافة البطولات الكبرى.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لمسيرة حافلة للاتحاد القطري في دفع عجلة تطوير اللعبة منذ تأسيس دوري نجوم قطر، وصولاً إلى النجاحات الباهرة في استضافة نسختي كأس آسيا، ومونديال 2022، فضلاً عن استضافتها نسخة كأس العالم تحت 17 سنة الموسعة مؤخراً، والتزامها باحتضان النسخ الأربع القادمة من هذه البطولة السنوية، ما يكرس دور الدوحة عاصمة عالمية للرياضة تفتح آفاقاً جديدة لمستقبل كرة القدم الاحترافية.