جراحة ناجحة تمهّد لعودة نيمار إلى «السيليساو»

ريو دي جانيرو(رويترز)

قال نادي سانتوس أمس الاثنين: «إن مهاجمه نيمار خضع لجراحة ناجحة بالمنظار في ركبته، إذ يسعى جناح الهلال السعودي وبرشلونة السابق لاستعادة كامل لياقته البدنية، ​وحجز مكان في تشكيلة البرازيل «السيليساو» في كأس العالم ‌لكرة القدم العام المقبل».

وعاد اللاعب (33 ​عاماً) إلى نادي طفولته ⁠سانتوس ‌في يناير الماضي، وأدى دوراً رئيساً في بقاء الفريق في دوري الأضواء البرازيلي، إذ لعب رغم الآلام، وسجل ⁠خمسة أهداف في آخر أربع مباريات.

وقال سانتوس ⁠في بيان أمس الاثنين: «إن الجراحة أجراها طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار».

وأضاف النادي: «تم ​إجراء جراحة بالمنظار لعلاج إصابة في الغضروف، تكللت العملية الجراحية بالنجاح واللاعب بحالة جيدة».

ولم يقدم سانتوس جدولاً زمنياً لعودته للملاعب، رغم أن شبكة جلوبو ​إسبورتي البرازيلية ذكرت أن ‍تعافيه سيستغرق ما يصل إلى شهر.

ولم يشارك نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً، مع بطلة العالم خمس ‍مرات منذ 2023 بسبب سلسلة ⁠من الإصابات.

وفي أكتوبر ​الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل: «إن اللاعب يجب أن ​يكون لائقاً، إذا أراد استدعاءه للفريق ‍المشارك في كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة».

وستواجه البرازيل منتخبات اسكتلندا والمغرب، المتأهل لقبل نهائي كأس العالم ‌2022، وهايتي في المجموعة الثالثة.