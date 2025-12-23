6 وجبات وساونا وجليد و7% دهون.. وصفة «الدون» للتألق في «الأربعين»!

معتز الشامي (أبوظبي)

في عالم كرة القدم، لا يزال كريستيانو رونالدو يشكل لغزاً رياضياً متفرداً، فالنجم البرتغالي، الذي بلغ الأربعين من عمره، يحتفظ بلياقة بدنية يصفها خبراء اللياقة بأنها أقرب لجسد لاعب في الثامنة والعشرين، إن لم تكن أفضل.

الصورة الأخيرة التي نشرها في صالة الألعاب الرياضية، وهو يستعرض عضلاته بنظرة جادة وتحد واضح، أعادت التأكيد على أن ما يقدمه ليس وليد الوراثة فقط، بل ثمرة حياة صارمة مكرّسة للرياضة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن نسبة الدهون في جسد رونالدو لا تتجاوز 7%، وهي أقل من المعدل السائد لدى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز (8% إلى 12%)، ما يعكس مستوى انضباط غير عادي في التغذية والتدريبات.

ورغم نشاطه اليومي مع نادي النصر السعودي، إلا أن رونالدو يعتمد برنامجاً تدريبياً إضافياً يتضمن السباحة و«البيلاتس» وخمس حصص أسبوعية في الجيم، وتشتمل كل حصة على 25 إلى 30 دقيقة من تمارين الكارديو والركض عالي الشدة، إلى جانب تدريبات مقاومة تستهدف عضلات معينة، ويقضي إجمالاً بين ثلاث وأربع ساعات يومياً في التدريب، إلى جانب استخدام الساونا، وأحواض الثلج في أوقات غير تقليدية، من بينها ساعات الفجر بهدف تسريع استشفاء العضلات.

ويشكل النظام الغذائي لرونالدو محوراً آخر في سر تفوقه، فهو لا يعتمد على مفهوم الوجبات الثلاث، بل يقسم يومه إلى ست وجبات صغيرة: إفطار، وجبة منتصف الصباح، غداء، وجبة خفيفة، عشاء، وعشاء متأخر.

وتعتمد وجباته على البروتينات قليلة الدهون، ويتصدرها الدجاج - الذي يسميه رونالدو «الطعام السحري» - إلى جانب الأسماك والأفوكادو والخضراوات، والحبوب الكاملة، والفواكه.

أما النوم، فهو جانب لا يقل أهمية، حيث يتبع رونالدو طريقة النوم متعدد المراحل، حيث يقسم نومه إلى خمس فترات قصيرة مدتها 90 دقيقة بدل نظام النوم المتواصل، هذا الأسلوب، المستوحى من مختص النوم نيك ليتلهيلز، يهدف إلى تعزيز التعافي العضلي وتحسين اليقظة الذهنية، وقد قال اللاعب مراراً: «النوم السليم جزء من التدريب».

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فالبرتغالي من أوائل الرياضيين الذين اعتمدوا العلاج بالتبريد (Cryotherapy) الذي يخضع فيه الجسم لدرجات حرارة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر، لتقليل الالتهاب وتسريع التعافي، وهو أسلوب يستخدمه أيضاً نجوم مثل بولت وهالاند.

ورغم كل ذلك، أشار رونالدو مؤخراً إلى إمكانية اعتزال قريب خلال عام أو عامين، لكن حتى يحدث ذلك، يبقى مثالاً لنموذج رياضي لا يشيخ، ورمزاً لانضباط يعيد تعريف حدود الأداء الرياضي في سن الأربعين.