مبابي ورونالدو.. الوريث يهدد الملهم!

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه لم يأتِ إلى ريال مدريد ليكون مجرد صفقة مدوية، بل ليرسخ اسمه بين أساطير النادي، وجاء كسر رقمه الجديد ليعيد إلى الأذهان اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، اللاعب الذي ألهم مبابي منذ طفولته، واعتبره قدوته الأولى داخل النادي الملكي.

مبابي اختتم عام 2025 بتحقيق إنجاز تاريخي، بعدما وصل إلى 59 هدفاً بقميص ريال مدريد، معادلاً الرقم الذي حققه كريستيانو في 2013.

تلك اللحظة لم تمر بهدوء، إذ احتفل الفرنسي بطريقة رونالدو الشهيرة، والتي تلقب بطريقة «سيييوو»، في مشهد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره الكثيرون رسالة تقدير لواحد من أعظم من ارتدى قميص الأبيض.

وفي تصريحاته عقب المباراة، لم يُخفِ مبابي مشاعره قائلاً: «أن أحقق هذا في موسمي الأول، وأن أعادل رقم كريستيانو، قدوتي وأعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد، فهذا أمر لا يُصدق».

وأضاف النجم الفرنسي في التصريحات التي أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كان دائماً لطيفاً معي، تحدث عن مدريد بكل حب، وأعطاني نصائح كثيرة للتأقلم هنا. الاحتفال كان إهداء له. أردت أن أشكره، لأنه ساعدني كثيراً في بداية مشواري. الآن دوري أن أساعد مدريد على الفوز بالمباريات».

وتابع مبابي مؤكداً على علاقة الصداقة بينهما: «إنه صديقي الآن. أرسل له تحياتي، ولكل المدريديستا، وأتمنى لهم عيد ميلاد مجيداً، وسنة جديدة سعيدة».

ولم يكن الإنجاز رقماً فردياً فحسب، بل يعكس الأثر الكبير الذي تركه مبابي في أشهره الأولى مع النادي الملكي. فقد تكيف بسرعة مذهلة، خلال أربعة أشهر فقط، وتحوّل إلى قائد هجومي يملك تأثيراً حاسماً، حيث تقول أرقامه الكثير، 59 هدفاً من أصل 140 سجلها ريال مدريد في العام، أي ما يعادل 42% من إجمالي الأهداف، وهو معدل يؤكد دوره المركزي داخل الفريق.

وقد جعله هذا المستوى، ليس فقط خليفة للأسطورة رونالدو، بل منافساً مشروعاً له في سجلات النادي، فالموسم لا يزال في بدايته، والفرنسي يطمح للمزيد خلال الأشهر المقبلة، في بطولة الدوري ودوري الأبطال. ومع دعمه من المدرب وزملائه والجماهير، يبدو أن ريال مدريد وجد أخيراً الوريث الذي طال انتظاره.

إرسال مبابي رسالة مباشرة لرونالدو كان أكثر من مجرد مجاملة، كان إعلاناً بأن الأسطورة الجديدة بدأت في كتابة فصلها الخاص، وأن المقارنة بينهما لم تعد نظرية، بل هي أرقام على أرض الواقع.