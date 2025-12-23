كونتي يكشف سر التتويج بالسوبر الإيطالي

الرياض(د ب أ)

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن سر تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، مشيداً في الوقت ذاته بتنظيم المملكة العربية السعودية المسابقة.

وتُوج نابولي بلقب النسخة 38 من كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه 2/ صفر على بولونيا في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها السعودية، مساء أمس الاثنين.

وثأر فريق الجنوب الإيطالي من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام بولونيا بالدوري المحلي.

وحقق نابولي لقب النسخة الثالثة من البطولة التي تقام بمشاركة 4 أندية في السعودية، بعدما حقق إنتر ميلان وميلان اللقب في الموسمين الماضيين. وقال كونتي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، إن الخسارة من بولونيا، الشهر الماضي، كانت أحد أسباب التتويج بكأس السوبر الإيطالي، حيث أشار: «خسارة مباراة الدوري أغضبتني وجعلتني أعيد تقييم الوضع بالكامل، وتحملت المسؤولية كاملة». وأضاف: «قدمنا مباراة رائعة أمام بولونيا، ولا أتحدث عن انتقام، لكني أريد تهنئة اللاعبين لأنهم أظهروا رغبة كبيرة في الفوز».

وأثنى كونتي على تجربة لعب بطولة السوبر في السعودية، وأكد أنها كانت رائعة للغاية وأنه استمتع ولاعبيه كثيراً بها. وتطرّق كونتي للحديث عن الكرة السعودية، قائلاً: «هنا كرة القدم تتطور، البنية التحتية رائعة، ويوجد لاعبون ومدربون رائعون، نعلم أن سيموني إنزاجي جاء لتدريب الهلال السعودي، وجورجي جيسوس ظل هنا، وآخر مدرب جاء إلى هنا بريندان رودجرز، وهذا يعني أن كرة القدم تتطور وتتقدم، وبرأيي، استمتعت كثيراً بالوجود هنا».

وأوضح مدرب نابولي: «في كرة القدم لا تقول لا لأي احتمال، لكنني اليوم أودعكم، ونقوم بتقييم كل الفرص في وقتها».

وخلال نفس المؤتمر، أعرب البرازيلي جوان جيسوس، مدافع نابولي، عن سعادته بالحصول مع الفريق على بطولتي الدوري والسوبر الإيطاليين وهو في عمر 34 عاماً.

وصرّح المدافع المخضرم: «عمري 34 عاماً، ومن الجميل أن نعيش هذه التجارب، الفوز بالدوري والسوبر، لا توجد فرص عديدة في الحياة». ووصف جيسوس تجربة لعب السوبر الإيطالي في السعودية بأنها كانت جميلة، حيث قال: «هذه هي المرة الثانية التي نأتي فيها إلى هنا، أنا سعيد بالتنظيم، الاحتفاء جيد، والفوز بالكأس إنجاز عظيم».

وامتدح جيسوس مديره الفني كونتي، حيث قال: «أنطونيو يقدم لنا الكثير، ليس لأنه يجلس بجانبي، لكنه يعمل وقريب منا دائماً، ويتمتع باحترافية كبيرة». وتأهل نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على ميلان، وصيف كأس إيطاليا، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، بينما صعد بولونيا بطل الكأس بفوزه على إنتر ميلان، وصيف الدوري. يشار إلى نابولي أحرز لقب السوبر الإيطالي من قبل عامي 1990 و2014، ليفض الشراكة مع روما الذي حقق اللقب مرتين.