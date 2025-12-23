«الشارقة الرياضي» يوزّع رئاسة اللجان في اجتماعه الثاني

الشارقة (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي في اجتماعه الدوري الثاني برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن تولي عبدالله سلطان الدح رئاسة اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الحادي عشر، الذي يقام من 23 إلى 27 يناير 2026، وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى عبدالملك محمد جاني الرئيس السابق للجنة على ما قدمه من جهود مخلصة في الدورات الماضية كفلت للحدث الدولي نجاحه المطرد.

جرى الاجتماع بمقر المجلس واستهله الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بالإشادة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه السامية بإنشاء نادي الشارقة للدراجات الهوائية، مؤكداً أن النادي الجديد سيسهم في دعم وتطوير تلك الرياضة على مستوى الإمارة والدولة، وتمنى لمجلس إدارة النادي التوفيق في تحقيق رسالته وأهدافه.

وسمى المجلس عدداً من الأعضاء لرئاسة بعض البرامج واللجان، حيث كلّف الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب الرئيس برئاسة برنامج الحكم، وعبدالله سلطان الدح برئاسة لجنة دراسة مشروع نادي الطيران الشراعي، وعادل صالح الحمادي برئاسة لجنة دراسة مشروع نادي الألعاب الإلكترونية، والدكتور سيف أحمد الزعابي برئاسة لجنة توعية الجماهير، والدكتور عبدالرحمن الياسي برئاسة لجنة تفعيل المرافق الرياضية، والدكتور عبد الله بن مليح بلجنة دراسة قانون تنظيم المجلس، وسعادة الدكتور عمر بن حنيفة برئاسة لجنة رفع كفاءة اللجان القانونية، وسعادة حنان محمد المحمود برئاسة لجنة المبادرات والمشاريع المستقبلية.

كما اطلع المجلس على محصلة الاجتماع الذي ضم رؤساء شركات كرة القدم بالإمارة، حيث أوصى الدكتور عمر بن حنيفة بضرورة توحيد اللوائح الداخلية الخاصة بالأندية وشركات كرة القدم وعقود الموظفين، كما أوصى الدكتور سيف الزعابي بضرورة توحيد مسميات الأندية، وبحث المجلس مع الدكتور عبدالله بن مليح ما تم على صعيد المسح الميداني الذي شمل أندية الإمارة، فيما يخص المشروع الثقافي الكبير لصاحب السمو حاكم الشارقة، وتقرر أن يتم بحث محصلته باستفاضة في الاجتماع المقبل، كما طالع المجلس التقرير الذي قدمه حمد سالم البيماني حول مشروع التحول الرقمي.