«رالي أبوظبي الصحراوي».. إشادة دولية ومكاسب عالمية

دبي (الاتحاد)

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم من جامعة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA University)، عن الأثر الإعلامي العالمي الكبير والأهمية الاقتصادية المتنامية لرالي أبوظبي الصحراوي.

وأكد التقرير أن نسخة عام 2025 من رالي أبوظبي الصحراوي تواصل ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة لرياضة السيارات والدراجات النارية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات الرياضة والسياحة والاستدامة.

ويأتي إعداد هذا التقرير في إطار التزام منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO) بالتخطيط الاستراتيجي، القائم على البيانات، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية، حيث أُجريت دراسة الأثر الاقتصادي والبيئي والإعلامي لرالي أبوظبي الصحراوي 2025 بقيادة البروفيسور ديفيد حسن، وبدعم أكاديمي من جامعة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA University)، بما يعكس نهجاً مؤسسياً يقوم على الشراكة مع الجهات البحثية المتخصصة.

وبفضل طبيعة الرالي الفريدة ومساره عبر الكثبان الرملية الخلابة في دولة الإمارات، يواصل رالي أبوظبي الصحراوي تعزيز صورة إمارة أبوظبي وجهة عالمية لرياضة السيارات والدراجات النارية.

وسلّط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي المتنوع للحدث، والذي يمتد ليشمل قطاعات متعددة مثل الخدمات اللوجستية، والضيافة، والإقامة، وقطاع الأغذية والمشروبات، والنقل، والإنتاج الإعلامي، والبث الدولي، والحقوق التجارية، وعمليات الفرق، والمتطوعين، والخدمات التخصصية.

واعتمدت الدراسة على منهجيات دولية معترف بها، وبيانات تم التحقق منها بشكل مستقل، لتقدير القيمة الاقتصادية والإعلامية الإجمالية لنسخة 2025 من الرالي، والتي شملت تغطية إعلامية دولية واسعة في أكثر من 90 دولة، إلى جانب حضور رقمي قوي، وتفاعل ملحوظ عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

واستقطب الرالي أكثر من 450 مشاركاً دولياً من المتسابقين وأعضاء الفرق، إضافة إلى حضور تجاوز 4,000 متفرج، ما أسهم بشكل مباشر في دعم قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، خاصة خلال فترات الهدوء النسبي في القطاع السياحي بالدولة.

كما حصل الحدث على اعتماد بيئي من فئة النجمتين من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، تقديراً لجهوده في مجال الاستدامة وإدارة الموارد والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

ساهمت التغطية الإعلامية العالمية في تعزيز الحضور الرياضي الدولي لأبوظبي، ولا سيما عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) ومؤسس رالي أبوظبي الصحراوي: «إن الرالي يواصل تطوره عاماً بعد عام، وأصبح معياراً عالمياً في الراليات الصحراوية الطويلة (كروس كانتري) من حيث الأثر الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الإيجابي».

«وأكد أن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) يضع التعليم في صميم استراتيجيته، معرباً عن تطلعه لأن يسهم هذا التقرير في دعم الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات في تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وموجهاً شكره إلى الرئيس خالد أحمد بن سليم، وإلى منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية على هذا التعاون المثمر».

بدوره، أكد ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO): «إن التقرير يُظهر القيمة الحقيقية التي يمكن أن تحققها فعاليات رياضة السيارات والدراجات النارية عندما تُخطط وتُنفذ بشكل مدروس، مشيراً إلى أن رالي أبوظبي الصحراوي يمثل حدثاً استثنائياً يعكس جهود جميع القائمين عليه. ونأمل أن تسهم نتائج التقرير في دعم الأندية الأعضاء الأخرى، والتي تتطلع لتطوير فعالياتها، بما يخدم الأهداف الوطنية في الدول التي يمثلونها، ويبرز الأثر الشامل لرياضة السيارات والدراجات النارية».