«الدرّاجات المائية» يعود من تايلاند بـ3 ميداليات دولية وآسيوية

23 ديسمبر 2025 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
حقق علي العلي إنجازاً دولياً لافتاً خلال مشاركته في بطولة تايلاند للدرّاجات المائية، التي أقيمت في مدينة باتايا، ضمن واحدة من أقوى بطولات الدراجات المائية على مستوى العالم، وبمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين.
ونجح العلي في حصد ثلاث ميداليات في منافسات البطولة، بعدما أحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم، إلى جانب الميدالية البرونزية في كأس العالم، كما توّج بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا، مؤكداً حضوره القوي وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.
وجاء هذا الإنجاز ثمرة للتحضيرات المكثّفة والمستوى الفني العالي، الذي قدمه البطل الإماراتي في سباقات شهدت تنافساً قوياً وظروفاً فنية صعبة، عكست القيمة الكبيرة للبطولة ومكانتها على الساحة العالمية.
وأكد العلي أن هذه النتائج تمثل دافعاً لمواصلة العمل والتطور، ورفع اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية، معرباً عن اعتزازه بتمثيل الوطن وتحقيق الإنجازات باسم علم الإمارات.
ويؤكد هذا التتويج المتعدد استمرار تألق أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية، وترسيخ حضورهم القوي في البطولات القارية والعالمية، ونجاحهم في اعتلاء منصات التتويج الدولية.

