قطار يوفنتوس ينتفض مع سباليتي!

معتز الشامي (أبوظبي)

علّق خبير الانتقالات الإيطالي، ألفريدو بيدولا، على آخر مستجدات الدوري الإيطالي وسوق الانتقالات، مشيداً بالتحوّل الذي أحدثه لوتشيانو سباليتي في صفوف يوفنتوس، بينما وجه انتقادات لاذعة لسياسة نادي ميلان في تدعيم خط هجومه.

ويرى بيدولا أن يوفنتوس يسير أخيراً على المسار الصحيح تحت قيادة سباليتي، بما وصفه بقائد «انتفاضة» وثورة فنية خاصة، بعد تحقيق الفريق لستة انتصارات في آخر سبع مباريات، كان أبرزها الفوز على بولونيا وروما.

وأكد بيدولا في مقطع فيديو عبر قناته على «يوتيوب» في حوار مع صحيفة «فوتبول إيتاليا» أن إنجاز سباليتي الأكبر ليس تكتيكياً فحسب، بل هو استخراج «روح» اللاعبين.

وصرح بيدولا قائلاً: «الأمر الأكثر أهمية هو أن سباليتي لم يمنحهم العقلية المناسبة فحسب، بل استخرج أرواحهم أيضاً، يوفنتوس لم يعد فريقاً تائهاً، بل صار كتلة واحدة تتحرك وفق ما زرعه المدرب في نفوسهم».

وأضاف: «بعد خمسة أشهر من الموسم، لا يوجد لاعب «غير مفيد» في قائمة الفريق، الجميع يتحدث عن المدرب باستعدادهم للتضحية بأنفسهم من أجله، كما صرح أوبيندا وبريمر، وعندما يكون الجميع في القطار نفسه، لا توجد عربات معطلة، والقطار الآن يتجه في مسار واحد نحو التحسن».

وعلى الجانب الآخر، لم يكن بيدولا متفائلاً بشأن تحركات ميلان في الميركاتو، رغم اقتراب التعاقد مع نيكلاس فولكروج من وستهام، وقال بيدولا: «فولكروج قادم، لكنه بالتأكيد ليس فان باستن. ميلان لا يفكر في الاستثمارات الكبرى، بل يركز على الإعارات، وعندما ينفقون المال، غالباً ما يتم ذلك بشكل سيئ».

وشدد الخبير الإيطالي على أن ميلان «لا يمتلك حتى الآن مهاجماً يليق بتاريخ النادي العريق»، وفي سياق متصل، أشار إلى أن جابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال، قد عُرض على النادي اللومباردي لضمه في يناير، معلقاً: «في رأيي، جيسوس سيضيف صبغة تنافسية للفريق إذا كان في حالة بدنية جيدة، لكن السؤال يظل: لماذا يفتقر ميلان لمهاجم بمواصفات تاريخه؟».