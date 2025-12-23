الوحدة يخسر في «نخبة آسيا» بعد 540 دقيقة



مصطفى الديب (أبوظبي)

خسر الوحدة للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الغرافة القطري بهدف دون رد، ورغم ضمان الوحدة التأهل، إلا أن الفريق فشل في الحفاظ على سجله خال من الهزائم في نسخته الأولى بـ«النخبة الآسيوية»، حيث لم يخسر الفريق في المباريات الخمس التي سبقت مواجهة الغرافة، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في واحدة فقط.

ولم تكن الخسارة الأولى الشيء الوحيد الذي خسره العنابي في ليلة الغرافة، حيث تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب مجموعة الغرب، بعدما توقف رصيده عند 14 نقطة، متساوياً مع الأهلي السعودي وشباب الأهلي في حال فوزه.

وصعد تراكتور سوزي الإيراني إلى المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، ليخطف مركز العنابي الذي حافظ عليه في آخر جولتين.

ويتصدر الهلال السعودي الترتيب العام لمجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، حيث جمع 18 نقطة من ست مباريات بلا خسارة هذا الموسم.

وشهدت مباراة الوحدة والغرافة، وهي الأولى التي خاضها المدرب دوناس الذي حل مكان مورايس بعد رحليه للشارقة، مشاركة عمر خريبين العائد للوحدة، بعد المشاركة مع منتخب سوريا في كأس العرب، وهي المشاركة الأولى له مع الفريق في دوري النخبة خارج ديار العنابي، حيث لم يسبق له المشاركة مع الفريق في المباريات التي لعبها خارج أرضه.