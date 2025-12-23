الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يخسر في «نخبة آسيا» بعد 540 دقيقة

الوحدة يخسر في «نخبة آسيا» بعد 540 دقيقة
23 ديسمبر 2025 13:38


مصطفى الديب (أبوظبي)
خسر الوحدة للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الغرافة القطري بهدف دون رد، ورغم ضمان الوحدة التأهل، إلا أن الفريق فشل في الحفاظ على سجله خال من الهزائم في نسخته الأولى بـ«النخبة الآسيوية»، حيث لم يخسر الفريق في المباريات الخمس التي سبقت مواجهة الغرافة، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في واحدة فقط.
ولم تكن الخسارة الأولى الشيء الوحيد الذي خسره العنابي في ليلة الغرافة، حيث تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب مجموعة الغرب، بعدما توقف رصيده عند 14 نقطة، متساوياً مع الأهلي السعودي وشباب الأهلي في حال فوزه.
وصعد تراكتور سوزي الإيراني إلى المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، ليخطف مركز العنابي الذي حافظ عليه في آخر جولتين.
ويتصدر الهلال السعودي الترتيب العام لمجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، حيث جمع 18 نقطة من ست مباريات بلا خسارة هذا الموسم.
وشهدت مباراة الوحدة والغرافة، وهي الأولى التي خاضها المدرب دوناس الذي حل مكان مورايس بعد رحليه للشارقة، مشاركة عمر خريبين العائد للوحدة، بعد المشاركة مع منتخب سوريا في كأس العرب، وهي المشاركة الأولى له مع الفريق في دوري النخبة خارج ديار العنابي، حيث لم يسبق له المشاركة مع الفريق في المباريات التي لعبها خارج أرضه.

أخبار ذات صلة
السعودية تستضيف نهائيات «آسيا للنخبة 2026»
مورايس: فرص الشارقة قائمة في التأهل لـ«نخبة آسيا»
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
فريق الوحدة
الغرافة القطري
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": أجواء لطيفة ومعتدلة مع فرصة لهطول الأمطار من 25 إلى 29 ديسمبر
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": أجواء معتدلة مع أمطار متفرقة من الخميس إلى الاثنين
اليوم 16:33
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
الرياضة
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
اليوم 16:30
زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
اليوم 16:26
شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول
اليوم 16:03
كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
الرياضة
كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©