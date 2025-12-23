«هدف وإصابة» يعيدان ليفربول إلى «مربع صلاح»!

عمرو عبيد (القاهرة)

ربطت صحيفة «ميرور» البريطانية، بين تسجيل محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على زيمبابوي، في افتتاح مبارياتهما بكأس الأمم الأفريقية، وبين إصابة ألكسندر إيزاك «الصاعقة»، وغيابه عقب إجراء جراحة الكامل نحو 4 أشهر، حيث نشرت تقريراً حول إعادة إدارة ليفربول التفكير في وضع صلاح، عقب أزمتهما الكبيرة التي لاحقت الفريق خلال الأسابيع الماضية.

وقالت «ميرور»: «إن غياب إيزاك يُعيد «الريدز» إلى «مُربّع صلاح» مرة أخرى، إذ لن يتم التفريط فيه خلال انتقالات يناير المقبلة، بأي حال من الأحوال، حسب رأيها، حتى لو حصل «الفرعون» على عقد مغرٍ من أندية السعودية أو غيرها، حيث ازداد وضع ليفربول تعقيداً بعد إصابة إيزاك، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، وضرورة الاحتفاظ بأهم وأبرز الأوراق الهجومية، حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل».

وترى «ميرور» أن مسألة الحصول على مهاجم «متميّز» جديد، خلال «ميركاتو الشتاء»، لن تكون سهلة أبداً، وبعد عودة صلاح للعب مع «الريدز» مؤخراً، قبل رحيله لخوض كأس الأمم الأفريقية مع مصر، ثم تألقه وتسجيله هدف الفوز لـ«الفراعنة» في المباراة الأولى، التي ترى أنه ظهر خلالها بصورة جيدة جداً، وقدّم الكثير من الفرص التهديفية الذهبية لزملائه، في دورٍ مختلف عن الهداف التقليدي، وكلها عوامل تشير إلى تغيّر وضعه داخل «قلعة أنفيلد»، عند انتهاء البطولة القارية وعودته إلى إنجلترا.

في حين قالت «ذا صن»: «إن صلاح نسي متاعبه في ليفربول، بتسجيله هدف الفوز الرائع في افتتاح مباريات «الفراعنة» الأفريقية، وأشارت إلى أن استمرار المنتخب المصري في البطولة حتى المباريات النهائية، يضع ليفربول في مأزق بعد «ضربة» إيزاك، في ظل غياب صلاح حتى وقت متأخر من شهر يناير المُقبل».

وكانت «تيليجراف» قد نشرت تقريراً حول «صلاح.. البطل القومي في مصر»، الذي صنع أزمة كبيرة في «ميرسيسايد»، لكن أبناء وطنه يواصلون دعمه في كل الأحوال، من أجل استعادة اللقب الأفريقي الغائب عنهم، منذ 15 عاماً، وقالت الصحيفة إنه لا يوجد لاعب أكبر من نادي ليفربول، إلا في مصر، فإنهم هُناك لا يتابعون إلا «قصة صلاح» وحده داخل أنفيلد.

وترى «تيليجراف» أن توقيت لعب صلاح مع المنتخب المصري «مثالي»، لتكون فرصة للابتعاد عن الضغوط في ليفربول، التي لا يرى عشاقه في مصر أن نجمهم هو السبب فيها، بل أتت ردود الفعل الجماهيرية والإعلامية، وعلى مستويات أعلى، من هُناك، جميعها تدعم صلاح وتقف خلفه، وربما جاءت البداية الناجحة له في مباراة زيمبابوي، أول مباراة يبدأها أساسياً منذ نوفمبر الماضي، بالتزامن مع ابتعاد إيزاك المؤلم، لتعيد صياغة «الرواية» بين صلاح وليفربول، على الأقل في الوقت الحالي!