«الإمبراطور» ينشد تأكيد التفوق في دوري أبطال آسيا 2

يحتضن استاد زعبيل بدبي عند الثامنة مساء الغد، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الوصل وضيفه الوحدات الأردني، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2، ويتربع الإمبراطور على عرش الصدارة برصيد 11 نقطة، ضامناً مقعده في دور الـ16 رسمياً، بينما يسعى الوحدات لتحسين صورته القارية بعد تذيله ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويدخل الوصل اللقاء متسلحاً بأرقام مميزة تعكس تفوقه الفني في البطولة، فالإحصائيات تشير إلى قوة هجومية ضاربة بمعدل 14 تسديدة في المباراة الواحدة، منها 5 تسديدات مباشرة على المرمى، وتتجلى قوة الوصل في «النجاعة الهجومية» العالية، حيث سجل الفريق في 80% من مبارياته الأخيرة، بخلاف إيجابية أخرى تمنح مدرب الفهود أريحية كبيرة، وهي الشخصية القوية للفريق قارياً، والتي تظهر في قدرته على الحفاظ على النتيجة أو العودة بعد التأخر، حيث تشير البيانات إلى أن الوصل لم يخسر في آخر 5 مباريات آسيوية «يفوز أو يتعادل»، كما يمتلك الفريق تنوعاً في الحلول، يظهر في دقة تنفيذ الضربات الثابتة والركنيات بمعدل 5.8 ركنية لكل لقاء.

ويعتمد المدرب مسعود ميرال على أوراقه الرابحة، لاسيما بيدرو ماليرو وبرايان بالاسيوس على طرفي الملعب، بالإضافة إلى إدريلسون وهوجو نيتو، كما سيكون لفابيو ليما دور في التشكيلة المتوقعة للقاء اليوم، ورغم كونها مباراة تحصيل حاصل كون الوصل قد حسم الصدارة، فإن رغبة الفوز ستكون حاضرة، خاصة أن الفريق يسعى لاستعادة الثقة بصورة كبيرة بعد وداع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، يواجه الوحدات أو كما يوصف بـ«مارد الأردن» ضغوطاً فنية واضحة، خصوصاً في الجانب الدفاعي، حيث استقبل الفريق أهدافاً في 80% من مبارياته الأخيرة، بمعدل مرتفع يصل إلى 2.4 هدف في المباراة، وفي المقابل يمتلك الوحدات نزعة هجومية، حيث يسجل الفريق بمعدل 2.6 هدف في المباراة، مما يعني أن دفاع الوصل لن يكون في نزهة.

ومن خلال الرصد الفني للأداء الأخير للوصل، يتوقع أن يعتمد الفريق على أسلوب الضغط العالي من الأطراف، واستغلال معدل الركنيات العالي والكرات العرضية الناتجة عن نشاط الأجنحة، بسبب هشاشة دفاع الوحدات في التعامل مع الكرات العرضية، فضلاً عن سلاح «التسديد بعيد المدى»، مع وصول معدل التسديدات إلى 14 تسديدة، يعول الوصل على لاعبي الوسط المتقدمين لاستغلال أي تراجع لدفاع الوحدات حول منطقة الجزاء.