الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يعلن ضم ألعاب الفيجتال إلى بطولاته

شعار اتحاد الرياضات الإلكترونية
23 ديسمبر 2025 15:00

 
أبوظبي (وام)
أكد اتحاد الرياضات الإلكترونية، أن استضافة العاصمة أبوظبي لمنافسات دورة ألعاب المستقبل - أبوظبي 2025 في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، ستكون محطة مهمة لإقامة بطولات لرياضات الفيجتال خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالانضمام إلى الاتحاد العالمي لألعاب الفيجتال wpc.
وأعرب سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد، على هامش مشاركة المنتخب الوطني في منافسات دورة ألعاب المستقبل من خلال 8 ألعاب، عن الفخر بإقامة هذا الحدث العالمي في العاصمة أبوظبي، وسط مشاركة نوعية من لاعبين ولاعبات يمثلون مختلف دول العالم، وهو أمر مميز للاعبينا من أجل اكتساب المزيد من المهارات والخبرات في مثل هذه النوعية من الألعاب.
وأضاف: اتحاد الرياضات الإلكترونية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، يعمل على وضع استراتيجية خاصة بألعاب الفيجتال وتوعيه جميع لاعبيه بها، في ظل تميز هذه النوعية من الألعاب واستقطابها المزيد من الممارسين في الدولة وخارجها.
وأشار إلى أن الاتحاد حقق العديد من المكاسب من خلال هذه الدورة، بإقامة الشركات مع عدة جهات حكومية وخاصة لدعم أنشطته وبطولاته، خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة تحت مظلته.

