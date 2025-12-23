اكتمال مشهد النهائيات في «ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصلت ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 المدعومة من أدنوك عروضها التنافسية المبتكرة، مع إسدال الستار على تحديات الدور نصف النهائي في عدد من التخصصات، إلى جانب الانطلاقة الرسمية لمنافسات القتال الفيجيتالي، وذلك ضمن اليوم الخامس من البطولة المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتُقام البطولة بمشاركة واسعة ضمن 11 تخصصاً رياضياً، في نموذج يعكس التكامل المتنامي بين الرياضة والتكنولوجيا، ويجسّد ملامح المنافسات الرياضية المستقبلية.

شهد اليوم الخامس حضوراً جماهيرياً غفيراً، لا سيما مع انطلاق منافسات القتال الفيجيتالي، حيث خسر روبيك فيرابيان من نادي آرم فايتنج المواجهة الرقمية أمام بوعلام دريسي من نادي أرابيان فانتومز بنتيجة 0-6، قبل أن يعوض النتيجة بقوة في النزال البدني داخل القفص المثمّن، محققاً الفوز بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، لينهي المواجهة لصالحه بنتيجة 7-6.

وقال فيرابيان عقب الفوز: «أنا سعيد جداً بهذه البداية، فقد كان النزال البدني أسهل بفضل التزامي بالتدريبات اليومية والاستعداد الذهني. هذه مجرد بداية، عملت كثيراً على تحليل نزالاتي السابقة لتطوير أدائي وتفادي الأخطاء».

وفي نزال آخر، تفوق لوكاس ناسيمينتو من نادي غور للفنون القتالية المختلطة على آلان رويز من نادي ميكسيكان باور، بعد سيطرته الكاملة في المواجهتين الرقمية والبدنية، مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق تُوّجت بالنجاح.

وعلى صعيد كرة القدم الفيجيتالية، تصاعدت وتيرة الترقب للنهائي، بعدما قلب نادي ترونكوس تأخره بهدف إلى فوز عريض على نادي زد 10 بنتيجة 6-1، في مباراة حسمها التفوق البدني.

وافتتح ماركو روكسيتش، حارس مرمى زد عشرة، التسجيل بتسديدة بعيدة المدى، قبل أن يفرض ترونكوس سيطرته ويسجل ستة أهداف متتالية عبر هجمات مرتدة متقنة حتى صافرة النهاية.

وقال كارليس بلاناس أنتولينيز، قائد ترونكوس: «اعتمدنا في المباراة الرقمية على تقليل المخاطر وعدم استقبال الأهداف، لتخفيف الضغط في اللقاء البدني، لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة، لكن الأهم هو الانتصار واحترام المنافس».

وفي نصف النهائي الآخر، تعادل ميكسيكان كويتزاليس مع لا كريما بنتيجة 3-3 في مجموع المباراتين الرقمية والبدنية، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي حسمها جيوفاني غرانادوس ألفونسو رودريجيز، حارس ميكسيكان كويتزاليس، بعد تألقه اللافت.

وقال جيوفاني: «اعتدت اللعب تحت الضغط في مثل هذه المباريات، النهائي سيُحسم بالجانب البدني، وعدم ارتكاب الأخطاء سيكون العامل الأهم».

وفي منافسات كرة السلة الفيجيتالية ثلاثة ضد ثلاثة المقدَّمة من M42، تأهل نادي ليجا برو إلى النهائي بعد فوزه على نادي بي بي سي أستانا في المباراتين الرقمية والبدنية، مؤكداً تفوقه بمجموع 40-25.

وقال فلاديسلاف ميليشكين: «المرحلة الرقمية تمنحك أفضلية مهمة، لكنها لا تقل أهمية عن الأداء البدني. نحن سعداء بالتأهل، لكن هدفنا هو الفوز في النهائي».

وسيواجه ليجا برو في النهائي نادي موسكوفسكي، الذي أطاح بأدريا أول ستارز، بعد مباراة جسّدت التمازج بين العالمين الرقمي والواقعي.

وفي منافسات ألعاب الموبا على الهاتف المحمول، حجز نادي أورورا جايمينج مقعده في النهائي عقب فوزه على ديان فينج ياوجواي بنتيجة 2-1، بينما تأهل نادي أونيك بعد تغلبه على أورورا جايمينج الفلبيني بنتيجة 2-0.

وواصل نادي درون ريسينج وان تألقه في سباق طائرات الدرون الفيجيتالي محققاً المركز الأول بعد إكمال 50 لفة في زمن قدره 18 دقيقة و30 ثانية، متقدماً بفارق 22 ثانية عن أقرب منافسيه، وقال كيريل لوبان: «ركّزنا على تقليل الأخطاء والطيران بثبات، وكان ذلك مفتاح الفوز».



غوت يتصدر الرماية

في منافسات الرماية الفيجيتالية، تصدر نادي إكس غوت، حامل لقب نسخة 2024، المجموعة الأولى بعد فوزه على إنترستيلارز – أبولو بنتيجة 3-0، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع نادي مينسك هاوس، فيما يلتقي دونستو إي سبورتس مع إند فاست بليز في المواجهة الأخرى.