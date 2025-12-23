السعودية تستضيف نهائيات «آسيا للنخبة 2026»

كوالالمبور(وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد استادي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في مدينة جدة السعودية، لاستضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026.

وستشهد المرحلة الختامية من البطولة تنافس الأندية الـ8 المتأهلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، تليها مواجهتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم 25 أبريل 2026.

وتشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة 3 أندية إماراتية هي الوحدة، وشباب الأهلي، والشارقة.