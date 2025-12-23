كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية



علي معالي (أبوظبي)

أكملت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للشراع الحديث للشباب الترتيبات كافة قبل انطلاقة البطولة على شاطئ نادي الحمرية، خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، وأكد سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن كل الترتيبات جاهزة لتقديم نسخة استثنائية بعد توقف دام 6 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وتابع: «منح الاتحاد الآسيوي هذه الثقة الكبيرة لنادي الحمرية يجعلنا جميعاً نسعى إلى تقديم بطولة متميزة من النواحي كافة، ومنذ الإعلان عن فوزنا باستضافة الحدث القاري الكبير، باشرت اللجنة المنظمة عملها من النواحي كافة التي تجعل التنظيم يخرج في أفضل صورة».

وأضاف: «إقامة البطولة في الحمرية نعتبره فخراً واعتزازاً لنا، لما تمثله من أبعاد رياضية وثقافية، وتبادل الخبرات مع أبناء القارة الآسيوية في الشراع الحديث، ويصل عدد الدول المشاركة إلى 18 فريقاً، يتنافسون في أجواء رائعة».

وقال حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: «استضافة هذا الحدث القاري يأتي ضمن التطور الذي تشهده منظومة رياضة الشراع، بدءاً من اعتماد النادي مركزاً دولياً للتدريب، مروراً باستضافة وتنظيم بطولات ومعسكرات عربية ودولية، وهناك تعاون مثمر مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الحمرية، إضافة إلى الجهات الراعية».