الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية

كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
23 ديسمبر 2025 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)
أكملت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للشراع الحديث للشباب الترتيبات كافة قبل انطلاقة البطولة على شاطئ نادي الحمرية، خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، وأكد سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن كل الترتيبات جاهزة لتقديم نسخة استثنائية بعد توقف دام 6 سنوات بسبب جائحة كورونا.
وتابع: «منح الاتحاد الآسيوي هذه الثقة الكبيرة لنادي الحمرية يجعلنا جميعاً نسعى إلى تقديم بطولة متميزة من النواحي كافة، ومنذ الإعلان عن فوزنا باستضافة الحدث القاري الكبير، باشرت اللجنة المنظمة عملها من النواحي كافة التي تجعل التنظيم يخرج في أفضل صورة».
وأضاف: «إقامة البطولة في الحمرية نعتبره فخراً واعتزازاً لنا، لما تمثله من أبعاد رياضية وثقافية، وتبادل الخبرات مع أبناء القارة الآسيوية في الشراع الحديث، ويصل عدد الدول المشاركة إلى 18 فريقاً، يتنافسون في أجواء رائعة».
وقال حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: «استضافة هذا الحدث القاري يأتي ضمن التطور الذي تشهده منظومة رياضة الشراع، بدءاً من اعتماد النادي مركزاً دولياً للتدريب، مروراً باستضافة وتنظيم بطولات ومعسكرات عربية ودولية، وهناك تعاون مثمر مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الحمرية، إضافة إلى الجهات الراعية».

 

أخبار ذات صلة
«باكستان» يتوَّج بكأس آسيا للكريكيت في دبي
18 دولة في كأس آسيا للشراع الحديث بالحمرية
الشراع الحديث
منتخب الشراع الحديث
كأس آسيا للشباب
الحمرية
اتحاد الشراع والتجديف
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": أجواء لطيفة ومعتدلة مع فرصة لهطول الأمطار من 25 إلى 29 ديسمبر
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": أجواء معتدلة مع أمطار متفرقة من الخميس إلى الاثنين
اليوم 16:33
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
الرياضة
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
اليوم 16:30
زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
علوم الدار
زايد بن محمد بن زايد يشهد منافسات "دورة ألعاب المستقبل 2025"
اليوم 16:26
شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول
اليوم 16:03
كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
الرياضة
كأس آسيا للشراع الحديث تجمع 18 منتخباً في الحمرية
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©