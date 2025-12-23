«هاو» يتأهب لمواجهة «يونايتد المختلف» مع نهاية المئوية الثانية

لندن (د ب أ)

قدم إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، تحديثاً إيجابياً بشأن إصابة تينو ليفرامينتو قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب ليفرامينتو عن المباراة التي تعادل فيها نيوكاسل مع تشيلسي 2/2 يوم السبت الماضي، بعدما أصيب في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على فولهام 2 / 1 في كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة، ولكن هاو يأمل أن تكون هذه الانتكاسة الصعبة للظهير الأيمن ليست بالخطورة التي كانت متوقعة في البداية.

وقبل مواجهة مانشستر يونايتد، قدم هاو أيضاً تحديثاً عن حالة سفين بوتمان ونيك بوب، حيث يستعد هاو لإدارة مباراته رقم 200 كمدير فني لنيوكاسل منذ تعيينه في نوفمبر2021.

وقال هاو عن حالة ليفرامينتو في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «الوضع صعب بعض الشيء لأن هناك الكثير من المعلومات حول تينو. نحن في انتظار توضيح كامل، لكن نأمل ألا تكون الإصابة خطيرة على الإطلاق وأن يتمكن من استئناف التدريبات بسرعة كبيرة». وأضاف: «قبل تأكيد ذلك، نريد أن نتأكد من أن هذا صحيح. لم نحصل على توضيح بشأن هذا ولكن نتمنى أن نسمع أنباء جيدة».

وعن بوتمان قال هاو: «سفين سيكون ضمن فئة اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد. نأمل في عودته قريباً جداً، لكن متى سيكون ذلك اليوم، لست متأكداً بنسبة 100 %».

وأضاف:«لم يتدرب مع المجموعة بعد، ولكن هناك أخباراً جيدة محتملة. لا نعتقد أنه بعيد جداً عن العودة».

وعن احتمال تواجد نيك بوب ضمن قائمة الفريق التي ستواجه مانشسر يونايتد، قال:«هناك احتمال، لم يتدرب بعد، ولكننا نأمل أن يتمكن من المشاركة في المران اليوم، لذلك دعونا نرى كيف سيبلي».

وعن مانشستر يونايتد الذي يحتل حالياً المركز السابع بفارق ثلاث نقاط أمام نيوكاسل يونايتد، قال هاو:«إحصائياً، هم أقوى بكثير مقارنة بالعام الماضي. لقد شهد أداؤهم العام تحسناً كبيراً، وكانوا قادرين على المنافسة، ومن الناحية الهجومية، يمتلكون بعض التهديدات الكبيرة».

وأكد:«أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية، مباراة صعبة لنا، وفرصة جيدة في عيد الميلاد لكي نستمتع بعظمة هذه المباريات. ستكون الأجواء مميزة، ومع أننا لم نواجههم مؤخراً، أعتقد أننا نتوقع مانشستر يونايتد مختلفاً بعض الشيء».