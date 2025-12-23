الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة تطلق أول بطولة دولية لرياضة الإنقاذ البحري في الدولة

الشارقة تطلق أول بطولة دولية لرياضة الإنقاذ البحري في الدولة
23 ديسمبر 2025 18:38


الشارقة (وام)
ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون قناة الشرقية من كلباء تزامناً مع فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان خورفكان البحري التي ستقام من 26 ديسمبر الحالي حتى 4 يناير المقبل.. بطولة الشارقة الدولية لرياضة الإنقاذ التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتحت مظلة الاتحاد الدولي للإنقاذ.
وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود الرامية إلى إرساء بيئة رسمية ومهنية لرياضة الإنقاذ البحري بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والإنقاذ على السواحل الإماراتية إلى جانب اكتشاف وصقل المواهب الوطنية وتأهيلها لتمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.
وتهدف البطولة إلى إعداد كوادر قادرة على المشاركة في بطولات العالم المقبلة وفي مقدمتها بطولة العالم للإنقاذ البحري المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا في ديسمبر 2026 إضافة إلى الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية - أستراليا 2032 حيث سيتم إدراج رياضة الإنقاذ لأول مرة ضمن البرنامج الأولمبي.
وفي إطار دعم البطولة ورفع كفاءة الكوادر الفنية يُنظم الاتحاد الدولي للإنقاذ بالتزامن مع الفعاليات دورة إعداد الحكام لرياضة الإنقاذ يومي 26 و27 ديسمبر الحالي في إنجاز يُسجل كأول دورة رسمية من نوعها على مستوى الإمارات إلى جانب تنظيم دورة متخصصة لإعداد المدربين بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية.
وتؤكد هذه الخطوة حرص نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركائه على تطوير الرياضات البحرية التخصصية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لتنظيم البطولات النوعية المعتمدة دولياً.
وقال أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إن بطولة الشارقة الدولية لرياضة الإنقاذ تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات البحرية التخصصية في الإمارات كونها الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للإنقاذ ونسعى من خلال هذه البطولة إلى ترسيخ بيئة احترافية تعزز منظومة الإنقاذ والسلامة البحرية وتسهم في اكتشاف وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

أخبار ذات صلة
مورايس: فرص الشارقة قائمة في التأهل لـ«نخبة آسيا»
مهرجان خورفكان البحري يطلق النسخة الثالثة الجمعة
الرياضات البحرية
الرياضات البحرية التراثية
الشارقة
خورفكان
نادي الشارقة للرياضات البحرية
آخر الأخبار
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اقتصاد
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اليوم 20:17
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اقتصاد
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اليوم 20:15
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اليوم 20:14
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اقتصاد
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اليوم 20:12
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اقتصاد
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©