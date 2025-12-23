الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كريستيانو رونالدو يشتري فيلتين فاخرتين في جزيرة معزولة بالبحر الأحمر

كريستيانو رونالدو يشتري فيلتين فاخرتين في جزيرة معزولة بالبحر الأحمر
23 ديسمبر 2025 18:56

 

الرياض (د ب أ)
اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريجيز، فيلتين فاخرتين في منتجع سياحي بجزيرة معزولة وسط البحر الأحمر، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الفيلتين الفاخرتين لا يمكن الوصول إليهما إلا بقارب خاص أو طائرة مائية.
وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها الصحيفة: «البحر الأحمر مكان استثنائي حقاً، أنا وجورجينا نرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الجزيرة منذ زيارتنا الأولى لها». أضاف مهاجم نادي النصر السعودي «إنها جزيرة تتميز بطبيعة ساحرة، ومكان نشعر فيه بالهدوء والسكينة».
وختم رونالدو «بإمكاننا الاستمتاع هنا مع العائلة بهذه الأجواء وسط خصوصية شديدة، في أي وقت نريده».

