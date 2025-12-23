الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الكونغو تفوز على بنين بهدف في كأس أمم أفريقيا

الكونغو تفوز على بنين بهدف في كأس أمم أفريقيا
23 ديسمبر 2025 19:06


الرباط (د ب أ)
افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز 1 / صفر على منتخب بنين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في المغرب.
ويدين منتخب الكونغو الديمقراطية، الفائز باللقب عامي 1968 و1974، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ثيو بونجوندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16، بتلك النتيجة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي السنغال وبوتسوانا، في حين بقي منتخب بنين بلا رصيد من النقاط.
وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

