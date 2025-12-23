الكونغو تفوز على بنين بهدف في كأس أمم أفريقيا



الرباط (د ب أ)

افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالفوز 1 / صفر على منتخب بنين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حالياً في المغرب.

ويدين منتخب الكونغو الديمقراطية، الفائز باللقب عامي 1968 و1974، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ثيو بونجوندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16، بتلك النتيجة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي السنغال وبوتسوانا، في حين بقي منتخب بنين بلا رصيد من النقاط.

وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.