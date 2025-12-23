«فيفا» يرصد 30 ألف إساءة عبر الإنترنت



زيوريخ (د ب أ)

سجلت جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مجال مكافحة العنصرية خلال عام 2025 أرقاما وإحصائيات غير مسبوقة، حيث رصدت «خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي» وحذفت أكثر من 30 ألف منشور مسيء استهدف اللاعبين والمسؤولين منذ بداية العام، ليرتفع إجمالي المنشورات المحذوفة منذ عام 2022 إلى 65 ألف منشور.

كما شملت الإجراءات القانونية ملاحقة 11 فردا جنائيا في دول عدة منها فرنسا وإسبانيا والبرازيل، مع إحالة حالات أخرى إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وعلى الصعيد التنظيمي، عمد فيفا من خلال «لجنة صوت اللاعبين» برئاسة جورج وياه إلى تفعيل إجراءات قانونية صارمة بموجب «الموقف العالمي ضد العنصرية»، شملت رفع الغرامات المالية إلى 5 ملايين فرنك سويسري وإيقاف المتورطين لـ 10 مباريات كحد أدنى.

كما تم إلزام الاتحادات الوطنية بتطبيق بروتوكول الخطوات الثلاث الذي يمنح الحكام صلاحية إلغاء المباريات في حال استمرار الهتافات العنصرية، مع اعتبار الفريق المتسبب خاسرا للمباراة. وتضمنت التحركات الميدانية لعام 2025 عقد جلسات تعليمية في بطولات كأس العالم للشباب والناشئين في تشيلي والمغرب وقطر، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق «سكيور ستاديوم سكان» لرصد المتجاوزين في المدرجات وتطبيق نظام «إيماءة لا للعنصرية» بشكل موحد.

واختتمت لجنة صوت اللاعبين نشاطها باجتماع استراتيجي في الرباط لتوحيد المعايير الانضباطية والتوعوية بين جميع الاتحادات القارية الستة، لضمان تحويل هذه الالتزامات إلى معايير قابلة للتنفيذ قانونيا وأمنيا، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.