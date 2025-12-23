«رديف العين» يخسر أمام زاخو في دوري أبطال الخليج



معتز الشامي (العين)

خسر فريق الرديف بنادي العين، أمام زاخو العراقي اليوم، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وهي الخسارة الثانية توالياً له في البطولة وأمام نفس الفريق، بعد خسارته في الجولة الماضية بهدفين من دون رد، وبهذه النتيجة بات العين في الترتيب الثاني للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حلق زاخو بالصدارة برصيد 11 نقطة.

ويضع العين في حساباته إعداد صف ثانٍ للفريق الأول خلال تلك البطولة، حيث يدفع بوجوه جديدة لتخوض مبارياتها، وقدم الفريق أداء مميزاً في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد، وكان الأكثر إيجابية على المرمى من حيث صناعة الفرص والتسديد، وأيضاً من حيث نسبة الاستحواذ التي بلغت 58% للعين مقابل 42% لفريق زاخو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من هجمة مرتدة عن طريق ناصر محمدوه بالدقيقة 53.