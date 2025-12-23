الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في بطولات غرب آسيا للأثقال

الإمارات ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في بطولات غرب آسيا للأثقال
23 ديسمبر 2025 20:56

 
الدوحة (وام)

الهاشمي تدشن نجاحات «الأثقال» ببرونزيتين في «غرب آسيا»
«الأثقال» إلى الدوحة بـ 13 لاعباً للمشاركة في «الثلاثية المجمعة»


حقق منتخبنا الوطني لرفع الأثقال 9 ميداليات في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، لفئات الناشئين والشباب والكبار، بواقع فضية و8 برونزيات، وحصد اللاعب سعيد الهاجري، 5 ميداليات برونزية في وزن 79 كجم خلال مشاركته في 3 بطولات بفئات مختلفة، وعيسى رجب البلوشي فضية «رفعة الخطف»، لوزن 79 كجم، واللاعبة بشائر الأحبابي برونزية «رفعة الخطف» لوزن 58 كجم.
وافتتح منتخبنا الوطني رصيد ميدالياته في البطولة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بحصد برونزيتين للاعبة زهرة الهاشمي في وزن 53 كجم.
وأكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن الميدالية التاسعة في البطولة إضافة مهمة للمشاركة النوعية في 3 بطولات مجتمعة، ووسط منافسات قوية من لاعبين ولاعبات في مختلف المستويات يمثلون 20 دولة.
وأشار إلى أن البطولة تسهم بقدر كبير في الارتقاء بقدرات لاعبي ولاعبات الإمارات، وتعزيز حضورهم في المنافسات الخارجية، والارتقاء بقدراتهم التنافسية.

رفع الأثقال
اتحاد رفع الأثقال
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
بطولة غرب آسيا
منتخب رفع الأثقال
