ثنائية جاكسون تقود السنغال للفوز على بوتسوانا في أمم أفريقيا



طنجة (رويترز)

سجل المهاجم نيكولاس جاكسون هدفين ليقود السنغال إلى فوز سهل 3-صفر ​على بوتسوانا في مستهل مشوارهما بالمجموعة ‌الرابعة بكأس الأمم الأفريقية ​لكرة القدم في ⁠طنجة ‌اليوم الثلاثاء، واستغل جاكسون تمريرة عرضية منخفضة من إسماعيل ياكوبس ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة ⁠40، قبل أن يستعرض رشاقته ⁠في التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ليضاعف تقدم فريقه قبل ​مرور ساعة بقليل.

وتواصل ضغط السنغال وتمكنت من تسجيل هدف ثالث متأخر عن طريق شريف ندياي في ​الدقائق الأخيرة، وكانت ‍للسنغال 28 محاولة على المرمى.

يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن جمهورية ‍الكونجو الديمقراطية بعد ⁠الجولة الافتتاحية ​من المباريات. وكان منتخب الكونجو الديمقراطية قد فاز ​1-صفر على بنين في ‍وقت سابق اليوم.

وفازت السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021 وتُعد من بين المرشحين للفوز مرة أخرى في ‌هذه النسخة.