الرياضة

إندريك من ريال مدريد إلى ليون في صفقة مدفوعة الأجر

إندريك من ريال مدريد إلى ليون في صفقة مدفوعة الأجر
23 ديسمبر 2025 21:49


ليون (أ ف ب)
أعار ريال مدريد الإسباني مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون حتى نهاية الموسم بعد توصلهما إلى اتفاق في صفقة مدفوعة الأجر وذلك في ظل قلة مشاركات ابن الـ 19 عاماً مع النادي الملكي، وفقاً لما أفاد الثلاثاء النادي الفرنسي.
وفشل إندريك، في فرض نفسه في العاصمة مدريد، علماً أنه ارتدى قميص منتخب بلاده في 14 مباراة دولية، سجل خلالها ثلاثة أهداف.
سجل آخر هدف له مع «سيليساو» في يونيو العام الماضي، ولم يشارك سوى في مباراة دولية واحدة مع «راقصي السامبا» في عام 2025.
وانضم إندريك إلى ريال عام 2024 قادما من بالميراس، لكنه لم يشارك سوى في 11 دقيقة في الدوري منذ بداية الموسم الحالي، ويأمل في استعادة مستواه مع ليون استعدادا لكأس العالم 2026، ويعوّل البرازيلي على الفرصة التي ستتاح له للحصول على دقائق لعب خلال النصف الثاني من الموسم، في ظل حاجة الفريق الفرنسي لتعزيز فعاليته الهجومية.
وأوضح ليون أن قيمة الصفقة تصل إلى مليون يورو «كحد أقصى».
ومن المقرر أن يتواجد إندريك في ليون في 29 ديسمبر للالتحاق بالتدريبات.
وكان إندريك قد وقّع أول عقد احترافي له في سن السادسة عشرة مع نادي بالميراس، حيث خاض 82 مباراة وسجل 21 هدفاً، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي مرتين، قبل انتقاله إلى ريال عام 2024 بعد بلوغه سن الرشد.
وبلغت قيمة انتقاله إلى النادي الإسباني 47.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفر ماركت» المتخصص.

