الرياضة

شباب الأهلي يخسر أمام السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي يخسر أمام السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة
23 ديسمبر 2025 22:27


مراد المصري (أبوظبي)
تعرض شباب الأهلي لخسارة قاسية أمام السد القطري 2 - 4، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في الدور الأول ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتوقف رصيد «الفرسان» عند 10 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع منافسه الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر.
وسجل لشباب الأهلي فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 47، ويحيى الغساني من ضربة جزاء في الدقيقة 69، وسجل للسد، رافا موخيكا «هاتريك» في الدقائق 75 و90+11 و90+13، وطارق سلمان في الدقيقة 90+5.
جاء الشوط الأول متوازناً بين الفريقين مع غياب اللمسة الأخيرة من الفريقين، وذلك مع اعتماد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على اللعب دون اندفاع مبالغ فيه، وبتشكيلة من الأسماء المعتادة، بقيادة لاعبين مثل فيديريكو كارتابيا ويوري سيزار وبالا وماتياس ليما في خط الهجوم.
استهل «الفرسان» الشوط الثاني بقوة، وافتتح فيديريكو كارتابيا التسجيل بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية عالية متقنة من مرصاد سيفي في الدقيقة 47، واقترب شباب الأهلي من مضاعفة النتيجة بعد ذلك بدقائق معدودة، إلا أن تسديدة ماتياس ليما اصطدمت بعارضة المرمى.
وحصل «الفرسان» على ضربة جزاء بعد تدخل بخشونة من بيدرو مدافع السد على كارتابيا، وتقدم يحيى الغساني وسجلها بنجاح في الدقيقة 69، وقلص السد الفارق بهدف سجله رافا موخيكا من متابعة كرة عرضية من أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.
واستغل طارق سلمان، لاعب السد، كرة طائشة بين الأقدام لتصله أمام المرمى، ويودعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، واقتنص رافا موخيكا الكرة من بين مدافعي شباب الأهلي، ونجح في إيداعها داخل الشباك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ثم عاد اللاعب نفسه ليستغل تقدم لاعبي شباب الأهلي بحثاً عن التعادل، ويتسلم كرة خلف المدافعين ويسجلها بسهولة في الدقيقة الثالثة عشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

