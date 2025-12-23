الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منصور بن محمد يطّلع على جاهزية تنظيم «القمة العالمية للرياضة»

منصور بن محمد خلال ترؤسه اجتماع «دبي الرياضي» (وام)
24 ديسمبر 2025 01:00

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القمة العالمية للرياضة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، تحت شعار «نوحِّد العالم عبر الرياضة»، تمثل إضافة استراتيجية جديدة من دبي إلى العالم، ومنصة عالمية استثنائية تجمع أكثر من 1500 شخص من النجوم العالميين وأساطير الرياضة والقيادات وصنّاع القرار وممثلي الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، حيث اطّلع سموه على جاهزية تنظيم الدورة الأولى من القمة العالمية للرياضة، التي تعكس مكانة دبي كمنصة جامعة للحوار العالمي وصناعة المستقبل الرياضي.
وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تواصل دبي استضافة منصات عالمية تصنع الفارق في مختلف المجالات، ونعتز بتقديم قمة عالمية جديدة في قطاع الرياضة، تُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في توظيف الرياضة كقوة إيجابية عابرة للحدود، ومحرّك للتنمية، وأداة فاعلة في بناء مستقبل أفضل للبشرية».
وأضاف سموه: «تمثل القمة العالمية للرياضة تتويجاً لمرحلة من العمل المؤسسي المتواصل والإنجازات النوعية التي حققها القطاع الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة، وبداية لمرحلة جديدة تُرسي أسساً أوضح لمستقبل الرياضة، وتوحّد الجهود الدولية نحو تطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم الإنسان والمجتمع».
وتابع سموه: «ستكون القمة منصة عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار لمناقشة واقع الرياضة اليوم واستشراف مساراتها المستقبلية، سواء على مستوى الحوكمة والإدارة الاحترافية، أو تطوير أداء الرياضيين، أو بناء منظومات متكاملة للتدريب والبنية التحتية، واستقطاب ورعاية المواهب، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالمنظومة الرياضية».
وخلال تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لفرق عمل «القمة العالمية للرياضة»، ثمّن سموّه الجهود المبذولة لتنظيم الدورة الأولى من القمة.

أخبار ذات صلة
«نسمعكِ دائماً».. حملة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة في دبي
«حتا تجمعنا» يسلط الضوء على قصص نجاح تعزز التنمية
منصور بن محمد
محمد بن راشد
دبي
مجلس دبي الرياضي
حمدان بن محمد
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©