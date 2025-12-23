الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تجربة كوزمين مع «الأبيض» تحت التقييم

منتخبنا حقق البرونزية في كأس العرب بقطر (أرشيفية)
24 ديسمبر 2025 01:00

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد اتحاد الكرة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل الروماني كوزمين مع المنتخب الوطني، وذلك بعد نهاية مشوار «الأبيض» في كأس العرب والحصول على برونزية البطولة بقرار من «فيفا»، نظراً لإلغاء الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأخضر السعودي لظروف المطر الشديد.
ويترقب مجلس إدارة الاتحاد، تسلم تقرير مفصّل من جانب اللجنة الفنية عن مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكذلك بطولة كأس العرب الأخيرة، ومن ثم مناقشة الخيارات المتاحة أمام الاتحاد من أجل البناء للمرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب.
وتشير المصادر إلى أن الاتحاد يسعى إلى تقييم الفترة التي قضاها الروماني مدرباً للمنتخب، حيث لحق بآخر جولتين من تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة لكأس العالم، ثم حصل على دعم كامل لاستئناف مسار التصفيات للمرحلتين الرابعة ثم الخامسة، حتى ضياع حلم التأهل، سواء من حيث المعسكرات الداخلية أو الخارجية أو خوض تجارب دولية ودية لتطوير أداء المنتخب بالصورة اللائقة.
وأكدت المصادر أنه وبرغم عدم وجود قناعة تامة، بما قدمه المدرب مع المنتخب، فنياً وتكتيكياً، حيث كان من الممكن أن يظهر «الأبيض» بصورة أفضل بكثير في بعض المحطات، فإن «عدم القناعة» ذلك، قد يصطدم بعدم وفرة «البديل الأنسب» لقيادة المنتخب في الوقت الحالي، حيث لن يتسرع الاتحاد في قرارات ربما لا تفيد المنتخب، مع ضرورة اللجوء لقرار «التغيير»، في حال توافر مدرب يمتلك خبرة العمل مع المنتخبات، والنجاح في بنائها للمنافسات المختلفة، بالإضافة إلى تحقيقه إنجازات سابقة في مجاله.
وبحسب المصادر، فإن ذلك لا يعني أن الاتحاد سينهي العلاقة مع كوزمين أو يحسم ملفه بشكل نهائي، في وقت قريب، في ظل عدم ارتباط المنتخب بأي استحقاقات قادمة تجبر الاتحاد على التدخل السريع، باستثناء تجمع مارس المقبل والمخصص لخوض تجارب دولية ودية فقط، بينما ستكون أول مواجهات رسمية لمنتخبنا الوطني بين سبتمبر وأكتوبر من العام المقبل، في بطولة كأس الخليج بالدوحة، بالإضافة للتحضير لكأس آسيا مطلع عام 2027 بالسعودية.

مشروع متكامل

