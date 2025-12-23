برعاية حمدان بن زايد.. تحدي صير بني ياس يدشِّن دورته الثانية يوم 31 يناير في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي و«تشالنج فاميلي»، الدورة الثانية من «تحدي صير بني ياس»، أحد أبرز سباقات الترايثلون طويل المسافة في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2026، بدورة مطوّرة وبتجربة نوعية شاملة تستهدف الرياضيين والعائلات والجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ومتابعة للنجاح الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت مطلع عام 2025، واستقطبت أكثر من 3000 رياضي من أكثر من 40 بلداً، يعود «تحدي صير بني ياس» بدورته الثانية، بعد أن طوّرت مجموعة أدنيك تجربة كاملةً استناداً إلى آراء المشاركين والمتابعين، لتقدّم باقات إقامة مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الرياضيين وعائلاتهم، بما يضمن لهم تجربة أكثر راحة وتميّزاً.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تنظيم الدورة الثانية من تحدي صير بني ياس يجسّد التزامنا المستمر بتعزيز موقع أبوظبي كوجهة رياضية عالمية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ومن خلال هذا الحدث المميز، نهدف إلى تمكين الرياضيين من مختلف المستويات، سواء المحترفون أو الهواة، من خوض تجربة تنافسية فريدة وسط واحدة من أجمل البيئات الطبيعية في جزيرة صير بني ياس، إذ يسهم التحدي في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، وتأكيد ريادة أبوظبي عاصمةً للأحداث الرياضية الدولية».

من جهته، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يعكس تحدي صير بني ياس التزام مجموعة أدنيك بدعم نمو القطاع الرياضي العالمي في أبوظبي عبر استضافة فعاليات دولية كبرى. وتستعد الدورة الثانية من التحدي لاستقبال نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم تجربة رياضية استثنائية تُبرز في الوقت ذاته المقومات السياحية الفريدة التي تتميّز بها منطقة الظفرة. ونواصل عبر هذه المبادرات، ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والإسهام في تحقيق نمو مستدام لقطاعي الرياضة والسياحة».

بدوره، قال جورت فلام، الرئيس التنفيذي لـ«تشالنج فاميلي»: «يسعدنا الترحيب مجدداً بعدد من أبرز نجوم الترايثلون العالميين في الدورة الثانية من تحدي صير بني ياس، فبعد النجاح الكبير الذي حققته دورة 2025، نتطلع إلى وضع معايير جديدة لسباقات المسافات الطويلة، وتقديم إضافات مميزة لدورة 2026 التي تشمل أماكن إقامة على متن سفن سياحية، إلى جانب قرية سباق متكاملة الخدمات، لتمنح الرياضيين وعائلاتهم وداعميهم تجربة استثنائية لا تُنسى تجمع بين التحدي الرياضي والمقومات السياحية الفريدة».

للمرة الأولى، بات بإمكان الرياضيين وعائلاتهم حجز إقامتهم على متن السفينة «سيليستيال ديسكفري» خلال عطلة نهاية أسبوع السباق، مع غرف عصرية، وتجارب طعام وترفيه متكاملة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الجزيرة. وتوفّر السفينة خبراء متخصصين لدعم الرياضيين وتجهيز معداتهم، مما يجعل قرية السباق إحدى أكثر البيئات شمولاً واندماجاً لهذا الحدث الرياضي العائلي الأبرز على مستوى المنطقة.

وتتيح الباقات الرياضية التي طرحتها «أدنيك»، إمكانية تخصيص تجربة فردية حسب الاحتياجات، مع ضمان سلامة نقل المعدات في جميع المراحل. وتتوافر خيارات إقامة متنوعة في مدينة الظَنَّة القريبة من الميناء.

ويحتفظ الحدث بطابعه المهرجاني الاحتفالي الممتع، مع أنشطة مغامرات عائلية تشمل رحلات السفاري الطبيعية، وتجديف الكاياك، والسباحة والغطس، والجولات الثقافية، إلى جانب قرية للمشجعين نابضة بالحياة للترفيه والدعم طوال اليوم.



3 مستويات

يتجدّد «تحدي صير بني ياس» ببرنامج شامل وحافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، إذ يضم سباقات متعددة على ثلاثة مستويات: الأول، الترايثلون لمسافة طويلة: سباحة 3.8 كم/ دراجات 180 كم/ جري 42.2 كم، والثاني، الترايثلون للمسافة المتوسطة: سباحة 1.9 كم/ دراجات 96 كم/ جري 21.1 كم، أما المستوى الثالث، الترايثلون للمسافة الأولمبية: سباحة 1.5 كم/ دراجات 45 كم/ جري 10 كم.