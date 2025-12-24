أموريم ضد تين هاج في قيادة «مان يونايتد».. الهولندي ينتصر على البرتغالي

معتز الشامي (أبوظبي)

تولّى المدرب البرتغالي روبن أموريم قيادة مانشستر يونايتد حتى الآن، خلال 60 مباراة، ولكن كيف يقارن سجله مع سلفه المدرب الهولندي إريك تين هاج، بعد عدد المباريات نفسها؟، حيث كانت أول 60 مباراة للمدرب البرتغالي متفاوتة النتائج، إذ يكافح الفريق حتى الآن لإيجاد شخصية مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي.

وتراجع فريق الشياطين الحمر إلى المركز الخامس عشر في الدوري الموسم الماضي، وهو أدنى مركز لهم في البريميرليج، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 26 نقطة، بعد 17 جولة من عمر المسابقة.

ورغم وجود المزيد من المؤشرات المشجعة في الآونة الأخيرة، فلا يزال هناك قطاع كبير من قاعدة جماهير يونايتد يشكك فيما إذا كان أموريم هو الرجل المناسب لقيادة النادي إلى الأمام أم لا؟

وفي الواقع، تم دعم أموريم خلال الصيف، بإضافة ماتيوس كونيا، وبنيامين سيسكو، وسين لامينز، وبريان مبويمو، لكن يبدو أن يونايتد لا يزال يفتقر إلى التوازن في تشكيلته الأساسية.

بعد 60 مباراة، فاز في 23 مباراة، وتعادل في 16 مباراة، وخسر 21 مباراة، بنسبة فوز تبلغ 38.3% فقط، وللمقارنة، فاز تين هاج في 41 من أول 60 مباراة له مدرباً لمانشستر يونايتد، محققاً نسبة فوز أعلى بكثير بلغت 68.3%.

وفاز المدرب الهولندي بكأس الرابطة الإنجليزية، خلال أول 60 مباراة له، وقاد النادي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، واحتل المركز الثالث في البريميرليج.

وفي جميع المسابقات، بلغ متوسط نقاط أموريم 1.41 نقطة في المباراة الواحدة حتى الآن، وهو ما يعادل 54 نقطة خلال موسم كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالمقارنة، بلغ متوسط نقاط تين هاج 2.18 نقطة في المباراة الواحدة، خلال أول 60 مباراة له، وهو ما يعادل 83 نقطة، خلال موسم كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان المدرب الهولندي جيداً بشكل خاص، في مسابقات الكأس خلال فترة توليه تدريب مانشستر يونايتد، بينما عانى من بعض عدم الاستقرار في البريميرليج، وفي النهاية، تدهورت الأمور بالنسبة لتين هاج لاحقًا، لكنه حقق بداية واعدة للغاية في أولد ترافورد، مقارنة بما حققه أموريم.

سجل أموريم بعد 60 مباراة مقارنة بسجل تين هاج

** روبن أموريم

عدد المباريات: 60

الفوز: 23

التعادل: 16

الخسارة: 21

نسبة الفوز: 38.3%

متوسط النقاط لكل مباراة: 1.41

** إريك تين هاج

عدد المباريات: 60

الفوز: 41

التعادل: 8

الخسارة: 11

نسبة الفوز: 68.3%

متوسط النقاط لكل مباراة: 2.18