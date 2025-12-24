الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«تقنية الفيديو» أولى أزمات أمم أفريقيا!

24 ديسمبر 2025 09:28

علي معالي (أبوظبي)
جددت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقامة حالياً في المغرب، المشكلة الجدلية بالقارة السمراء والخاصة بالحكام، بعد فوز الكونغو الديمقراطية على بنين 1-0 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد تعطُل في نظام تقنية الفيديو (VAR) مما حرم منتخب بنين من ركلة جزاء محتملة، في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدف. 
وكانت اللحظة الفارقة في اللقاء، خلال الشوط الثاني، عندما طالب لاعبو بنين بركلة جزاء بعد لمسة يد مشبوهة على مدافع الكونغو داخل منطقة الجزاء، في البداية، لجأ الحكم الجنوب أفريقي أبونجيل توم إلى الفيديو لمراجعة اللقطة، لكن عند وصوله إلى الشاشة تبين أن نظام «الفار» لا يعمل، وأن الإعادة غير متوفرة، وبغياب اللقطات، استأنف الحكم اللعب، وهو قرار أشعل غضب لاعبي بنين، وأثار موجة انتقادات واسعة، خاصة أن اللقطة كان من الممكن أن تغيّر نتيجة المباراة.
والطريف أن الكونغو بعد ذلك بفترة قصيرة سجلت هدفاً عن طريق سيدريك باكامبو من كرة رأسية في الشباك، لكن هذه المرة كان «الفار» يعمل ليتم إلغاء الهدف بداعي المخالفة.

