3 عقبات تهدد صفقة موهبة الأهلي إلى برشلونة!

علي معالي (أبوظبي)

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة والأهلي بشأن ضم حمزة عبد الكريم تواجه عقبات جديدة، خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى تعقيد مسار الصفقة في الوقت الحالي، ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني فيديو مطولاً لعدد كبير من أهداف الموهبة المصرية الجديدة في بعض مبارياته، خلال مشواره حتى الآن.

وبحسب التقرير، أبدى النادي الأهلي استعداده للموافقة على إعارة اللاعب حتى شهر يونيو، لكنه يطالب بإدراج بند أحقية شراء بقيمة 8 ملايين يورو، تتضمن مليوني يورو كمبلغ ثابت، و6 ملايين يورو حوافز إضافية، في المقابل، يرى برشلونة أن هذا الرقم مبالغ فيه بالنسبة للاعب لم يخض أي مباراة على المستوى الاحترافي، وكان قد حدد تقييمه المبدئي عند 4 ملايين يورو.

كما يشترط الأهلي الحصول على 20% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، وهو ما قوبل برفض من جانب برشلونة، الذي وضع سقفاً لا يتجاوز 10% فقط. ورغم هذا الخلاف الواضح، لا تزال المفاوضات قائمة بفضل العلاقة الجيدة التي تجمع بين الناديين.

ويضغط حمزة عبد الكريم، الذي تألق في كأس العالم تحت 17 عاماً، على إدارة الأهلي من أجل إتمام انتقاله إلى برشلونة أتلتيك، خاصة أنه سيبلغ 18 عاماً في يناير المقبل، ويخطط النادي الكتالوني لمنحه فرصة الظهور في فترة الإعداد مع الفريق الأول، خلال الصيف المقبل، في حال إتمام الصفقة.