يامال وميسي والهدف الـ 40.. «الإسباني» يهدد «أسطورة الأرجنتين»!

معتز الشامي (أبوظبي)

سجّل نجم برشلونة الشاب لامين يامال مؤخراً هدفه الأربعين في مسيرته الكروية، ولكن كم استغرق من الوقت للوصول إلى هذا الإنجاز، مقارنة بأسطورة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي؟

ويحتل المراهق الإسباني حالياً مرتبة بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، بعد أن احتل المركز الثاني في تصنيفات الكرة الذهبية في وقت سابق من هذا العام.

واستمر صعود يامال الصاروخي هذا الموسم، حيث واصل تقديم أداء ثابت ومميز مع فريق هانسي فليك على الجناح الأيمن. وسجل النجم الإسباني هدفاً في فوز برشلونة الأخير على فياريال، محرزاً بذلك هدفه الأربعين في مسيرته الاحترافية.

أما على صعيد النادي والمنتخب، فقد شارك يامال الآن في 149 مباراة، وسجل 40 هدفاً، وقدّم 57 تمريرة حاسمة، ومن المثير للاهتمام أن ميسي حقق 40 هدفاً في عدد مباريات أقل بكثير من يامال، على الرغم من أنه كان أكبر سناً عندما حقق هذا الإنجاز.

وجاء هدف ميسي رقم 40 في أكتوبر 2007، خلال فوز برشلونة 3-0 على أتلتيكو مدريد. في ذلك الوقت كان ميسي يبلغ من العمر 20 عاماً، أي أكبر بعامين من يامال حالياً، لكنها كانت مباراته رقم 100.

وفي أول 100 مباراة له، سجل ميسي 40 هدفاً، وقدّم 13 تمريرة حاسمة، لكن اندماجه في تشكيلة برشلونة الأساسية كان أكثر تدرجاً بكثير من اندماج يامال.

وفي الواقع، عندما كان ميسي يبلغ من العمر 18 عاماً، كان لا يزال على هامش التشكيلة الأساسية، ولم يكن لاعباً أساسياً مثل يامال حالياً، وبحلول الوقت الذي خاض فيه ميسي 148 مباراة (وهو نفس عدد المباريات التي خاضها يامال)، كان قد سجل 55 هدفاً، وقدّم 31 تمريرة حاسمة، وإذا حكمْنا عليهما فقط، بناء على دقائق اللعب، وعدد مرات الظهور، فإن ميسي لا يزال يملك الأفضلية.

مقارنة بين يامال وميسي حتى الوصول إلى 40 هدفاً

** لامين يامال

المباريات: 149

الأهداف: 40

التمريرات الحاسمة: 57

المساهمات في الأهداف: 97

ركلات الجزاء: 6

متوسط الدقائق لكل هدف: 271.4 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 319.2 دقيقة

متوسط الدقائق لكل (الأهداف + التمريرات الحاسمة): 111.9 دقيقة

العمر عند تسجيل الهدف الأربعين: 18 عاماً

** ليونيل ميسي

المباريات: 100

الأهداف: 40

التمريرات الحاسمة: 13

المساهمات في الأهداف: 53

ركلات الجزاء: 2

متوسط الدقائق لكل هدف: 161.4 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 169.9 دقيقة

متوسط الدقائق لكل (الأهداف + التمريرات الحاسمة): 121.8 دقيقة

العمر عند تسجيل الهدف الأربعين: 20 عاماً