ليونارد وهاردن يقودان كليبرز لعبور روكتس في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس(أ ب)

سجل كاواي ليونارد 41 نقطة، وأضاف جيمس هاردن 29 نقطة، ليقودا فريق لوس أنجلوس كليبرز للفوز على هيوستن روكتس 128 / 108 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل ليونارد 16 تسديدة من أصل 23 محاولة خلال اللعب، بينها 4 تسديدات من أصل 5 من خارج القوس، ليقود كليبرز لتحقيق فوزين متتاليين للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

وجاء هذا الانتصار بعد فوز كليبرز على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 103 / 88 يوم السبت الماضي، وهو الفوز الذي أنهى سلسلة من خمس هزائم متتالية.

وكان كليبرز قد حقق فوزين متتاليين سابقاً، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، أمام فريقي فينيكس وبورتلاند، وأضاف كل من جون كولينز وكوبي ساندرز 13 نقطة وكريس دون 11 نقطة لفريق كليبرز.

في المقابل، سجل كيفن دورانت 22 نقطة، وألبيرين سينجون 19 نقطة، و11 متابعة لفريق هيوستن. وسجل آمين تومسون 19 نقطة لفريق روكتس، وجباري سميث جونيور 16 لفريق روكتس، الذي خسر مباراته الرابعة في آخر خمس مباريات.

وفي بقية المباريات، فاز بروكلين نتس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114 / 106، وشارلوت هورنيتس على واشنطن ويزاردز 126 / 109، وتورنتو رابتورز على ميامي هيت 112 / 91.

كما فاز كليفلاند كافالييرز على نيو أورليانز بيليكانز 141 / 118، وميلواكي بكس على إنديانا بيسرز 111 / 94، وشيكاغو بولز على أتالانتا هوكس 126 / 123.

وتغلب مينيسوتا تمبرولفز على نيويورك نيكس 115 / 104، ودالاس مافريكس على دنفر ناجيتس 131 / 130، وسان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 130 / 110.

كما تغلب ممفيس جريزليس على يوتا جاز 137 / 128، وفينيكس صنز على لوس أنجلوس ليكرز 132 / 108، وديترويت بيستونز على ساكرامنتو كينجز 136 / 127، وأورلاندو ماجيك على بورتلاند ترايل بليزرز 110 / 106.